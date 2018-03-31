«Тампа» победила «Рейнджерс» и вернула лидерство в Восточной конференции НХЛ

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Седерик Пакетт (24-я и 42-я минуты), Алекс Киллорн (25), Джей Ти Миллер (41), Брэйден Поинт (43, 59) и Дэн Жирарди (60). У проигравших отличились Брэди Шэй (15), Филип Читил (49) и Крис Крайдер (57).

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Всего на его счету в нынешнем сезоне, который для него является дебютным, 39 очков (9 шайб + 30 передач). Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич также отметился точным пасом, а также подрался с нападающим «Тампы» Стивеном Стэмкосом. Всего на счету Бучневича 43 (14+29) очка в сезоне.

«Тампа» набрала 108 очков в 78 матчах и вернулась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, опередив «Бостон» (107 очков в 76 играх). «Рейнджерс» занимают 11-е место с 75 очками в 78 встречах.