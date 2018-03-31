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09:58 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» победила «Рейнджерс» и вернула лидерство в Восточной конференции НХЛ

ТАСС, 31 марта. «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Тампе-Бэй» со счетом 3:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Седерик Пакетт (24-я и 42-я минуты), Алекс Киллорн (25), Джей Ти Миллер (41), Брэйден Поинт (43, 59) и Дэн Жирарди (60). У проигравших отличились Брэди Шэй (15), Филип Читил (49) и Крис Крайдер (57).

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Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Всего на его счету в нынешнем сезоне, который для него является дебютным, 39 очков (9 шайб + 30 передач). Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич также отметился точным пасом, а также подрался с нападающим «Тампы» Стивеном Стэмкосом. Всего на счету Бучневича 43 (14+29) очка в сезоне.

«Тампа» набрала 108 очков в 78 матчах и вернулась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, опередив «Бостон» (107 очков в 76 играх). «Рейнджерс» занимают 11-е место с 75 очками в 78 встречах.

В следующем матче «Тампа» 2 апреля примет «Нэшвилл», «Рейнджерс» днем ранее в гостях сыграют с «Каролиной».

Нью-Йорк Рейнджерс 3:7
(1:0, 0:2, 2:5)
Тампа-Бэй Лайтнинг
31.03.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Джон Купер
Вратари
Ондржей Павелец 57:59 (О. Павелец 58:16) Луи Доминге
1-й период
14:59 Брэди Шей (П. Бучневич, Д. Деарне)
Стивен Стэмкос 16:53
2-й период
20:00 Павел Бучневич
20:00 Павел Бучневич
Стивен Стэмкос 20:00
Стивен Стэмкос 20:00
Стивен Стэмкос 20:00
Седрик Пакетт (Дж. Миллер, М. Сергачев) 23:15
Алекс Киллорн (В. Хедман, Э. Чирелли) 24:33
Дэн Джирарди 29:31
30:04 Нил Пионк
Джей.Ти. Миллер 32:33
32:57 Владислав Наместников
39:16 Крис Крайдер
39:16 Крис Крайдер
Янни Гурд 39:16
3-й период
Джей.Ти. Миллер (В. Хедман, А. Киллорн) 40:35
Седрик Пакетт (К. Конахер, К. Куниц) 41:53
Брэйден Пойнт (Я. Гурд) 42:38
Крис Куниц 44:05
48:14 Филип Хитил (М. Цуккарелло, К. Хэйс)
56:31 Крис Крайдер (М. Зибанежад, Й. Фаст)
Брэйден Пойнт (Я. Гурд) п.в. 58:16
58:44 Владислав Наместников
Дэн Джирарди (С. Пакетт, К. Куниц) 59:26
Статистика
17 Штрафное время 27
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
С. Пакетт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Миллер (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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