«Тампа» победила «Рейнджерс» и вернула лидерство в Восточной конференции НХЛ
ТАСС, 31 марта. «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Тампе-Бэй» со счетом 3:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 31 марта. «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Тампе-Бэй» со счетом 3:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Седерик Пакетт (24-я и 42-я минуты), Алекс Киллорн (25), Джей Ти Миллер (41), Брэйден Поинт (43, 59) и Дэн Жирарди (60). У проигравших отличились Брэди Шэй (15), Филип Читил (49) и Крис Крайдер (57).
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Всего на его счету в нынешнем сезоне, который для него является дебютным, 39 очков (9 шайб + 30 передач). Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич также отметился точным пасом, а также подрался с нападающим «Тампы» Стивеном Стэмкосом. Всего на счету Бучневича 43 (14+29) очка в сезоне.
«Тампа» набрала 108 очков в 78 матчах и вернулась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, опередив «Бостон» (107 очков в 76 играх). «Рейнджерс» занимают 11-е место с 75 очками в 78 встречах.
В следующем матче «Тампа» 2 апреля примет «Нэшвилл», «Рейнджерс» днем ранее в гостях сыграют с «Каролиной».
|Нью-Йорк Рейнджерс
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3:7
(1:0, 0:2, 2:5)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Ален Виньо
|Джон Купер
|Ондржей Павелец 57:59 (О. Павелец 58:16)
|Луи Доминге
|1-й период
|14:59
|Брэди Шей (П. Бучневич, Д. Деарне)
|Стивен Стэмкос
|16:53
|2-й период
|20:00
|Павел Бучневич
|20:00
|Павел Бучневич
|Стивен Стэмкос
|20:00
|Стивен Стэмкос
|20:00
|Стивен Стэмкос
|20:00
|Седрик Пакетт (Дж. Миллер, М. Сергачев)
|23:15
|Алекс Киллорн (В. Хедман, Э. Чирелли)
|24:33
|Дэн Джирарди
|29:31
|30:04
|Нил Пионк
|Джей.Ти. Миллер
|32:33
|32:57
|Владислав Наместников
|39:16
|Крис Крайдер
|39:16
|Крис Крайдер
|Янни Гурд
|39:16
|3-й период
|Джей.Ти. Миллер (В. Хедман, А. Киллорн)
|40:35
|Седрик Пакетт (К. Конахер, К. Куниц)
|41:53
|Брэйден Пойнт (Я. Гурд)
|42:38
|Крис Куниц
|44:05
|48:14
|Филип Хитил (М. Цуккарелло, К. Хэйс)
|56:31
|Крис Крайдер (М. Зибанежад, Й. Фаст)
|Брэйден Пойнт (Я. Гурд)
|п.в.
|58:16
|58:44
|Владислав Наместников
|Дэн Джирарди (С. Пакетт, К. Куниц)
|59:26
|17
|Штрафное время
|27
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|С. Пакетт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Миллер (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг)