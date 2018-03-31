Шайба Зайцева помогла «Торонто» победить «Айлендерс» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Назем Кадри (17-я минута), российский защитник Никита Зайцев (28), Митчелл Марнер (38), Джеймс ван Римсдайк (43) и Остон Мэттьюс (57). У проигравших отличились Энтони Бовилье (13), Джонни Бойчак (19), Брок Нельсон (31) и Джон Таварес (47).

Зайцев забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 13 очков (5 шайб + 8 передач).

«Торонто» набрал 101 очко в 78 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Айлендерс» располагаются на 12-й строчке с 74 очками в 78 встречах.

В следующем матче «Торонто» 1 апреля примет «Виннипег», «Айлендерс» в этот же день в гостях сыграют с «Нью-Джерси».