Шайба Зайцева помогла «Торонто» победить «Айлендерс» в матче НХЛ
ТАСС, 31 марта. «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Торонто» со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 31 марта. «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Торонто» со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Назем Кадри (17-я минута), российский защитник Никита Зайцев (28), Митчелл Марнер (38), Джеймс ван Римсдайк (43) и Остон Мэттьюс (57). У проигравших отличились Энтони Бовилье (13), Джонни Бойчак (19), Брок Нельсон (31) и Джон Таварес (47).
Зайцев забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 13 очков (5 шайб + 8 передач).
«Торонто» набрал 101 очко в 78 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Айлендерс» располагаются на 12-й строчке с 74 очками в 78 встречах.
В следующем матче «Торонто» 1 апреля примет «Виннипег», «Айлендерс» в этот же день в гостях сыграют с «Нью-Джерси».
В другом матче дня «Каролина» на выезде победила «Вашингтон» со счетом 4:1. Российский форвард гостей Валентин Зыков отметился точным пасом.