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30 марта, источник: Спорт-Экспресс

Брызгалов предложил свои услуги «Чикаго»

Российский вратарь Илья Брызгалов предложил свои услуги «Чикаго», который из-за травм потерял двух голкиперов.

37-летний россиянин является свободным агентом в данный момент.

— Эй, «Блэкхокс», нужен вратарь, который будет здоровым круглый год? — написал в своем Твиттере Брызгалов.

Напомним, что «Чикаго» подписал контракт с 36-летним вратарем Скоттом Фостером, который завершил карьеру в 2006 году.

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