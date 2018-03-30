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Брызгалов предложил свои услуги «Чикаго»
Российский вратарь Илья Брызгалов предложил свои услуги «Чикаго», который
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Российский вратарь Илья Брызгалов предложил свои услуги «Чикаго», который
37-летний россиянин является свободным агентом в данный момент.
— Эй, «Блэкхокс», нужен вратарь, который будет здоровым круглый год? — написал в своем Твиттере Брызгалов.
Напомним, что «Чикаго» подписал контракт с 36-летним вратарем Скоттом Фостером, который завершил карьеру в 2006 году.