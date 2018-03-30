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22:07 (мск), источник: Vesti.kz

Работающий бухгалтером вратарь-любитель в 36 лет дебютировал за «Чикаго» в матче НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ между выбывшим из борьбы за плей-офф «Чикаго Блэкхокс» и «Виннипег Джетс», досрочно гарантировавшим себе борьбу за Кубок Стэнли, мог пройти незамеченным для большинства любителей хоккея, если бы не одно обстоятельство.

По ходу встречи в составе «ястребов» дебютировал 36-летний бухгалтер Скотт Фостер, который непосредственно перед игрой подписал с клубом любительский пробный контракт и занял место резервного вратаря на скамейке.

Как отмечает «Р-Спорт». «Чикаго» в конце декабря из-за травмы лишился основного голкипера Кори Кроуфорда, и в матче с «Виннипегом» место в воротах должен был занять Антон Форсберг. Однако 25-летний швед получил повреждение, играя в футбол с партнерами во время разминки. В результате тренерскому штабу «Блэкхокс» пришлось выпустить дебютанта Коллина Делиа, а также подписать пробный контракт с Фостером, который последний раз выступал за университет Западного Мичигана в сезоне-2005/06.

Делиа, ранее выступавший в низших лигах, достаточно успешно справлялся со своей работой и за два периода отразил 21 бросок из 23, а «Чикаго» выигрывал со счетом 5:2. Однако за 14 минут до конца третьего периода случилось то, чего вряд ли кто-то ожидал: 23-летний голкипер получил повреждение и был вынужден отправиться в раздевалку. Фостеру пришлось экстренно выходить на лед.

«Думаю, я достиг своего расцвета, — шутил после матча Фостер, слова которого приводит sportingnews.com. — Начальный шок случился еще в тот момент, когда мне пришлось переодеваться. После этого я вообще как будто ничего не помню».

«Днем я работаю бухгалтером. То есть несколько часов назад я сидел за своим компьютером, набирая цифры на клавиатуре, а сейчас стою перед вами, проведя 14 с лишним минут в матче НХЛ»
Скотт Фостер

Согласно данным Sportsnet, последний раз Фостер принимал участие в матче в октябре 2005 года, когда защищал ворота университета Западного Мичигана и пропустил три шайбы от команды университета Роберта Морриса на глазах 2520 зрителей.

29 марта 2018 года 36-летний бухгалтер вышел на лед в НХЛ, и в присутствии почти 22 тысяч болельщиков, скандирующих его имя, отразил семь из семи бросков во встрече с одним из лидеров регулярного чемпионата «Виннипегом».

Отметим, что в этом регулярном чемпионате за «Чикаго» выступал бывший вратарь «Барыса» Джефф Гласс. В этом сезоне 32-летний голкипер дебютировал в НХЛ и одержал три победы в 14 матчах при проценте отраженных бросков 89,8 и коэффициенте надежности 3,31. Однако 14 февраля клуб отказался от услуг Гласса, выставив его на драфт отказов — хоккеист намерен вернуться в КХЛ в следующем сезоне.

Чикаго Блэкхокс 6:2
(2:0, 3:2, 1:0)
Виннипег Джетс
30.03.2018, 03:30 Зрители: 21839 Регулярный чемпионат United Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Пол Морис
Вратари
Коллин Делиа 45:59 (С. Фостер 45:59) Эрик Комри
1-й период
03:44 Патрик Кейн
17:17 Брэндон Саад (П. Кейн, Н. Шмолц)
Матье Перро 19:38
2-й период
24:26 Томаш Юрчо (А. Анисимов)
31:13 Томаш Юрчо (Эр. Густафссон, К. Мерфи)
Брайан Литтл (Д. Бафлин, Дж. Морроу) 34:24
37:27 Эрик I Густафссон (Д. Сикура, А. Дебринкэт)
Марк Шайфли (К. Коннор) 38:51
3-й период
42:11 Алекс Дебринкэт (Д. Сикура, В. Эйдселль)
Блэйк Уилер 52:24
53:25 Артем Анисимов
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Фостер (Чикаго Блэкхокс), Т. Юрчо (Чикаго Блэкхокс), Б. Сибрук (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
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