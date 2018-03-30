Работающий бухгалтером вратарь-любитель в 36 лет дебютировал за «Чикаго» в матче НХЛ
Матч регулярного чемпионата НХЛ между выбывшим из борьбы за
Матч регулярного чемпионата НХЛ между выбывшим из борьбы за
По ходу встречи в составе «ястребов» дебютировал 36-летний бухгалтер Скотт Фостер, который непосредственно перед игрой подписал с клубом любительский пробный контракт и занял место резервного вратаря на скамейке.
Как отмечает «Р-Спорт». «Чикаго» в конце декабря
Делиа, ранее выступавший в низших лигах, достаточно успешно справлялся со своей работой и за два периода отразил 21 бросок из 23, а «Чикаго» выигрывал со счетом 5:2. Однако за 14 минут до конца третьего периода случилось то, чего вряд ли
«Думаю, я достиг своего расцвета, — шутил после матча Фостер, слова которого приводит sportingnews.com. — Начальный шок случился еще в тот момент, когда мне пришлось переодеваться. После этого я вообще как будто ничего не помню».
«Днем я работаю бухгалтером. То есть несколько часов назад я сидел за своим компьютером, набирая цифры на клавиатуре, а сейчас стою перед вами, проведя 14 с лишним минут в матче НХЛ»
Согласно данным Sportsnet, последний раз Фостер принимал участие в матче в октябре 2005 года, когда защищал ворота университета Западного Мичигана и пропустил три шайбы от команды университета Роберта Морриса на глазах 2520 зрителей.
29 марта 2018 года 36-летний бухгалтер вышел на лед в НХЛ, и в присутствии почти 22 тысяч болельщиков, скандирующих его имя, отразил семь из семи бросков во встрече с одним из лидеров регулярного чемпионата «Виннипегом».
Отметим, что в этом регулярном чемпионате за «Чикаго» выступал бывший вратарь «Барыса» Джефф Гласс. В этом сезоне 32-летний голкипер дебютировал в НХЛ и одержал три победы в 14 матчах при проценте отраженных бросков 89,8 и коэффициенте надежности 3,31. Однако 14 февраля клуб отказался от услуг Гласса, выставив его на драфт отказов — хоккеист намерен вернуться в КХЛ в следующем сезоне.
|Чикаго Блэкхокс
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6:2
(2:0, 3:2, 1:0)
|Виннипег Джетс
|Джоэль Кенневилль
|Пол Морис
|Коллин Делиа 45:59 (С. Фостер 45:59)
|Эрик Комри
|1-й период
|03:44
|Патрик Кейн
|17:17
|Брэндон Саад (П. Кейн, Н. Шмолц)
|Матье Перро
|19:38
|2-й период
|24:26
|Томаш Юрчо (А. Анисимов)
|31:13
|Томаш Юрчо (Эр. Густафссон, К. Мерфи)
|Брайан Литтл (Д. Бафлин, Дж. Морроу)
|34:24
|37:27
|Эрик I Густафссон (Д. Сикура, А. Дебринкэт)
|Марк Шайфли (К. Коннор)
|38:51
|3-й период
|42:11
|Алекс Дебринкэт (Д. Сикура, В. Эйдселль)
|Блэйк Уилер
|52:24
|53:25
|Артем Анисимов
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|С. Фостер (Чикаго Блэкхокс), Т. Юрчо (Чикаго Блэкхокс), Б. Сибрук (Чикаго Блэкхокс)