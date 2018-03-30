Работающий бухгалтером вратарь-любитель в 36 лет дебютировал за «Чикаго» в матче НХЛ

По ходу встречи в составе «ястребов» дебютировал 36-летний бухгалтер Скотт Фостер, который непосредственно перед игрой подписал с клубом любительский пробный контракт и занял место резервного вратаря на скамейке.

Как отмечает «Р-Спорт». «Чикаго» в конце декабря из-за травмы лишился основного голкипера Кори Кроуфорда, и в матче с «Виннипегом» место в воротах должен был занять Антон Форсберг. Однако 25-летний швед получил повреждение, играя в футбол с партнерами во время разминки. В результате тренерскому штабу «Блэкхокс» пришлось выпустить дебютанта Коллина Делиа, а также подписать пробный контракт с Фостером, который последний раз выступал за университет Западного Мичигана в сезоне-2005/06.

Делиа, ранее выступавший в низших лигах, достаточно успешно справлялся со своей работой и за два периода отразил 21 бросок из 23, а «Чикаго» выигрывал со счетом 5:2. Однако за 14 минут до конца третьего периода случилось то, чего вряд ли кто-то ожидал: 23-летний голкипер получил повреждение и был вынужден отправиться в раздевалку. Фостеру пришлось экстренно выходить на лед.

«Думаю, я достиг своего расцвета, — шутил после матча Фостер, слова которого приводит sportingnews.com. — Начальный шок случился еще в тот момент, когда мне пришлось переодеваться. После этого я вообще как будто ничего не помню».

«Днем я работаю бухгалтером. То есть несколько часов назад я сидел за своим компьютером, набирая цифры на клавиатуре, а сейчас стою перед вами, проведя 14 с лишним минут в матче НХЛ» Скотт Фостер

Согласно данным Sportsnet, последний раз Фостер принимал участие в матче в октябре 2005 года, когда защищал ворота университета Западного Мичигана и пропустил три шайбы от команды университета Роберта Морриса на глазах 2520 зрителей.

29 марта 2018 года 36-летний бухгалтер вышел на лед в НХЛ, и в присутствии почти 22 тысяч болельщиков, скандирующих его имя, отразил семь из семи бросков во встрече с одним из лидеров регулярного чемпионата «Виннипегом».