Финский нападающий Толванен подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Нэшвилл»
ТАСС, 29 марта. Финский нападающий Эли Толванен подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл». Об этом сообщает
ТАСС, 29 марта. Финский нападающий Эли Толванен подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл». Об этом сообщает
Ранее в четверг 18-летний хоккеист провел первую тренировку в клубе. Толванен будет выступать под 11-м номером.
Толванен дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 23 августа 2017 года, в первом же матче против минского «Динамо» он оформил
26 марта финн досрочно расторг контракт с «Йокеритом» и отправился в США для подписания соглашения с «Нэшвиллом». Хоккеист был задрафтован в 2017 году «Нэшвиллом» под общим 30-м номером.