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21:19 (мск), источник: ТАСС

Финский нападающий Толванен подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Нэшвилл»

ТАСС, 29 марта. Финский нападающий Эли Толванен подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в четверг 18-летний хоккеист провел первую тренировку в клубе. Толванен будет выступать под 11-м номером.

Толванен дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 23 августа 2017 года, в первом же матче против минского «Динамо» он оформил хет-трик, став первым хоккеистом, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 60 матчей, забросил 25 шайб, в том числе шесть в плей-офф, и сделал 18 передач. Также финскому форварду принадлежит рекорд КХЛ по результативности среди игроков до 20 лет. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где стал третьим в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач.

26 марта финн досрочно расторг контракт с «Йокеритом» и отправился в США для подписания соглашения с «Нэшвиллом». Хоккеист был задрафтован в 2017 году «Нэшвиллом» под общим 30-м номером.

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