Финский нападающий Толванен подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Нэшвилл»

Толванен дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 23 августа 2017 года, в первом же матче против минского «Динамо» он оформил хет-трик, став первым хоккеистом, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 60 матчей, забросил 25 шайб, в том числе шесть в плей-офф, и сделал 18 передач. Также финскому форварду принадлежит рекорд КХЛ по результативности среди игроков до 20 лет. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где стал третьим в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач.