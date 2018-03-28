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«Детройт» разгромил «Питтсбург», «Оттава» уступила «Айлендерс»
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Детройт Ред Уингз» на домашнем льду принимал «Питтсбург Пингвинз» и победил со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
Российский центрфорвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей.
Нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на льду 10 минут 42 секунды и заработал «-1» за полезность.
«Оттава Сенаторз» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1).
Нападающие «Оттавы» Мэтт Дюшейн и Бобби Райан набрали по 3 (1+2) очка.
|Детройт Ред Уингз
|
5:2
(1:1, 2:0, 2:1)
|Питтсбург Пингвинз
|Джефф Блэшилл
|Майк Салливан
|Джимми Ховард
|Мэттью Мюррей 56:22 (М. Мюррей 56:44-57:18, М. Мюррей 58:32)
|1-й период
|Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель)
|00:38
|Брайан Раст
|07:44
|10:46
|Никлас Крунвалль
|16:43
|Никлас Крунвалль (Д. Хелм, Д. Ларкин)
|2-й период
|Джейми Олексяк
|32:39
|34:28
|Франс Нильсен (М. Фрк, Дж. Хиккеттс)
|35:09
|Люк Гленденинг (Н. Дженсен, Д. Хелм)
|3-й период
|41:06
|Тревор Дэйли
|46:21
|Даррен Хелм (Дж. Хиккеттс, Д. Ларкин)
|Крис Летанг (Е. Малкин, П. Хернквист)
|56:44
|58:32
|п.в.
|Люк Гленденинг (Т. Дэйли, Д. Декейсер)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Н. Крунвалль (Детройт Ред Уингз), Д. Хелм (Детройт Ред Уингз), Дж. Хиккеттс (Детройт Ред Уингз)