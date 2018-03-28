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08:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Детройт» разгромил «Питтсбург», «Оттава» уступила «Айлендерс»

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Детройт Ред Уингз» на домашнем льду принимал «Питтсбург Пингвинз» и победил со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

Российский центрфорвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей.

Нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на льду 10 минут 42 секунды и заработал «-1» за полезность.

«Оттава Сенаторз» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1).

Нападающие «Оттавы» Мэтт Дюшейн и Бобби Райан набрали по 3 (1+2) очка.

Детройт Ред Уингз 5:2
(1:1, 2:0, 2:1)
Питтсбург Пингвинз
28.03.2018, 02:30 Регулярный чемпионат Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Майк Салливан
Вратари
Джимми Ховард Мэттью Мюррей 56:22 (М. Мюррей 56:44-57:18, М. Мюррей 58:32)
1-й период
Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель) 00:38
Брайан Раст 07:44
10:46 Никлас Крунвалль
16:43 Никлас Крунвалль (Д. Хелм, Д. Ларкин)
2-й период
Джейми Олексяк 32:39
34:28 Франс Нильсен (М. Фрк, Дж. Хиккеттс)
35:09 Люк Гленденинг (Н. Дженсен, Д. Хелм)
3-й период
41:06 Тревор Дэйли
46:21 Даррен Хелм (Дж. Хиккеттс, Д. Ларкин)
Крис Летанг (Е. Малкин, П. Хернквист) 56:44
58:32 п.в. Люк Гленденинг (Т. Дэйли, Д. Декейсер)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Крунвалль (Детройт Ред Уингз), Д. Хелм (Детройт Ред Уингз), Дж. Хиккеттс (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оттава Сенаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Айлендерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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