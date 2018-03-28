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01:52 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ утвердила новую трактовку правила атаки на вратаря

Совет директоров НХЛ 27 марта утвердил изменения в статье Правил 78.8 (ii) Тренерский протест — Атака на вратаря.

Источник: AP 2018

Изменения были рекомендованы генеральными менеджерами НХЛ после их мартовской встречи и затем одобрены комитетом НХЛ/НХЛПА по проведению соревнований.

Обновленное правило (изменения подчеркнуты) вступит в силу с 28 марта.

(ii) Голевые эпизоды с возможной «Атакой на вратаря»

© Стандартная процедура отмены взятия ворот, если в игровом эпизоде на льду был определен «ГОЛ»: Оперативный штаб НХЛ (в состав которого в рамках принятия решения должен входить бывший судья из судейского корпуса) после просмотра всех возможных повторов и консультации с рефери, принявшим первоначальное решение, определяет, что гол следует отменить в связи с «Атакой на вратаря», как описано в пунктах правил 69.1, 69.3 и 69.4

(d) Стандартная процедура отмены принятого решения, если на льду взятие ворот не было зафиксировано: Оперативный штаб НХЛ (в состав которого в рамках принятия решения должен входить бывший судья из судейского корпуса) после просмотра всех доступных повторов и консультации с рефери, принявшим первоначальное решение, определяет, что гол следовало засчитать, потому что: (i) контакта с вратарем и никакой помехи голкиперу не было; или (ii) атакующего игрока толкнули или с помощью нарушения правил вынудили пойти на столкновение с голкипером; или (iii) позиция атакующего игрока в пределах площади ворот не повлияла на способность вратаря отразить бросок и, по сути, не оказала существенного влияния на игровой эпизод.

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