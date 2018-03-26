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Макдэвид, Аллен и Коннор — три звезды недели в НХЛ
НХЛ на своем официальном сайте объявила лучших хоккеистов игровой недели в регулярном чемпионате.
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НХЛ на своем официальном сайте объявила лучших хоккеистов игровой недели в регулярном чемпионате.
Первой звездой признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — на его счету 10 (5+5) очков в четырех встречах. Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен одержал три победы в трех матчах с процентом отраженных бросков 96,1. На счету форварда «Виннипега» Кайла Коннора — 6 (4+2) очков в трех играх.