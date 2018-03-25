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10:27 (мск), источник: ТАСС

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес», Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

ТАСС, 25 марта. «Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей отличились Понтус Оберг (1-я минута) и Коннор Макдэвид (16, 25). У проигравших шайбы на счету Джейка Маззина (17) и Джеффа Картера (27).

Голевой передачей отметился российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев. Теперь на его счету 11 (5+6) очков в 44 матчах.

Макдэвид сместил российского форварда «Тампы» Никиту Кучерова с первой строчки в гонке бомбардиров НХЛ. Теперь в его активе 96 (38+58) очков, что на один балл больше, чем у россиянина.

«Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков в 76 матчах. «Эдмонтон» расположился на 12-й строчке с 73 очками в 75 встречах. В следующей игре «Лос-Анджелес» в ночь на вторник примет «Калгари», а «Эдмонтон» днем ранее дома сыграет с «Анахаймом».

В другом матче дня «Миннесота» дома обыграла «Нэшвилл» со счетом 4:1. Главный тренер клуба Брюс Будро одержал 500-ю победу в лиге. Он стал 26-м тренером в истории НХЛ, достигшим этой отметки.

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