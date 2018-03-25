«Рейнджерс» обыграли «Баффало» в матче НХЛ, Георгиев отразил 44 броска

Источник: AP 2018

У победителей шайбы забросили Крис Крайдер (17), Джимми Веси (19, 35), Нил Пионк (24) и Мика Зибанежад (29). В составе проигравших отличился Сэм Райнхарт (56).

Российский голкипер Александр Георгиев отразил 44 броска по своим воротам из 45 и был признан первой звездой встречи. 22-летний россиянин провел 10-й матч в этом сезоне, одержав пятую победу. Остальные российские хоккеисты — форварды Павел Бучневич и Владислав Наместников в «Рейнджерс» и защитник Владимир Антипин в «Баффало» — в этой встрече результативными действиями не отметились.

«Рейнджерс» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 75 встречах. «Баффало» расположился на последнем месте с 58 очками в 75 матчах. В следующей игре «Рейнджерс» в ночь на вторник примут «Вашингтон», а «Баффало» в тот же день в гостях сыграет с «Торонто».