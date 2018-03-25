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10:05 (мск), источник: ТАСС

Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ

ТАСС, 25 марта. «Монреаль» проиграл «Вашингтону» со счетом 4:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

У победителей дубль сделал российский форвард Евгений Кузнецов (12-я и 42-я минуты). Также отличились Том Уилсон (15, 19), Джей Бигл (25) и Ти Джей Оши (45). В составе проигравших шайбы забросили Алекс Гальченюк (9), Шарль Юдон (40, 50) и Джонатан Друэн (59).

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Кузнецов провел первую игру после травмы, из-за которой пропустил три последние встречи. Он был признан третьей звездой матча. Всего на его счету 73 (23+50) очка в 72 матчах. Также передачей в этой встречи отметился защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, у него стало 30 (9+21) очков в 75 матчах. Его партнер по команде Александр Овечкин и форвард «Монреаля» Никита Щербак в этой игре результативными действиями не отметились.

«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 95 очков в 75 встречах. «Монреаль» расположился на 13-й строчке с 66 очками в 76 матчах. В следующей игре «Вашингтон» в ночь на вторник в гостях сыграет с «Рейнджерс», «Монреаль» в тот же день примет «Детройт».

В другом матче дня «Нью-Джерси» дома обыграл «Тампу» со счетом 2:1. Передачей отметился российский защитник гостей Михаил Сергачев, на его счету стало 38 (9+29) очков в 73 встречах. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31, лидер бомбардирской гонки лиги Никита Кучеров в этой встрече очков не набрал.

«Каролина» в гостях обыграла «Оттаву» со счетом 5:2. Две передачи сделал 22-летний российский форвард американского клуба Валентин Зыков, они стали для него дебютными в НХЛ и он был признан третьей звездой встречи. Всего в этом сезоне нападающий провел 3 матча и набрал 4 (2+2) очка.

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