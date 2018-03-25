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09:58 (мск), источник: ТАСС

Шайба Тарасенко принесла «Сент-Луису» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ

ТАСС, 25 марта. «Коламбус» проиграл «Сент-Луису» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе проигравших шайба на счету Кэма Аткинсона (35-я минута). У победителей отличились Александр Стин (4) и Владимир Тарасенко (30).

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Российский форвард, который был признан второй звездой встречи, забросил 29-ю шайбу в сезоне, на счету Тарасенко стало 60 (29+31) очков в 73 матчах. Его партнер по команде нападающий Иван Барбашев провел на льду 9 минут 30 секунд и сделал 2 броска, еще один россиянин Никита Сошников пропустил встречу из-за травмы.

В составе «Коламбуса» 20 минут 51 секунду сыграл форвард Артемий Панарин, сделав 5 бросков. Голкипер Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28.

«Коламбус» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 89 очков в 76 матчах. «Сент-Луис» расположился на восьмой строчке на Западе с 89 очками в 75 встречах. В следующем матче в ночь на среду «Сент-Луис» дома сыграет с «Сан-Хосе», «Коламбус» в тот же день в гостях встретится с «Эдмонтоном».

Другие результаты игрового дня:

«Сан-Хосе» — «Калгари» — 5:1.

«Айлендерс» — «Чикаго» — 1:3.

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