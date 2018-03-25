Шайба Тарасенко принесла «Сент-Луису» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ

Российский форвард, который был признан второй звездой встречи, забросил 29-ю шайбу в сезоне, на счету Тарасенко стало 60 (29+31) очков в 73 матчах. Его партнер по команде нападающий Иван Барбашев провел на льду 9 минут 30 секунд и сделал 2 броска, еще один россиянин Никита Сошников пропустил встречу из-за травмы.

«Коламбус» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 89 очков в 76 матчах. «Сент-Луис» расположился на восьмой строчке на Западе с 89 очками в 75 встречах. В следующем матче в ночь на среду «Сент-Луис» дома сыграет с «Сан-Хосе», «Коламбус» в тот же день в гостях встретится с «Эдмонтоном».