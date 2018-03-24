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01:48 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» по буллитам обыграл «Вегас» в матче НХЛ, Варламов отразил 39 бросков

ТАСС, 25 марта. «Колорадо» обыграл «Вегас» со счетом 2:1 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбу забросил Карл Содерберг (14-я минута). Победный буллит на счету Габриэля Ландескога. В составе проигравших отличился Джонатан Маршессо (42).

Российский голкипер Семен Варламов отразил 39 бросков из 40, одержал 23-ю победу в сезоне и был признан лучшим игроком встречи. Российский защитник хозяев Никита Задоров провел на льду 21 минуту 32 секунды, не отметившись результативными действиями.

«Колорадо» занимает шестое место в Западной конфедерации, набрав 90 очков в 75 матчах. «Вегас» расположился на второй строчке с 101 очком в 75 встречах. В следующем матче в ночь на вторник «Колорадо» снова сыграет с «Вегасом», но теперь в гостях.

Колорадо Эвеланш 2:1 Б
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Вегас Голден Найтс
24.03.2018, 22:00 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред Беднар Жерар Галлан
Вратари
Семен Варламов Марк-Андре Флери
1-й период
Джон Меррилл 09:01
Эрик Хаула 12:21
13:52 Карл Седерберг (Дж.Ти. Комфер, А. Керфут)
16:34 Блэйк Комо
2-й период
Джонатан Маршессо 22:10
3-й период
Джонатан Маршессо (Ш. Теодор) 41:15
Райан Карпентер 42:27
Серия буллитов - победный бросок
Г. Ландескуг
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Сем. Варламов (Колорадо Эвеланш), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс), К. Седерберг (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
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