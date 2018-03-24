«Колорадо» по буллитам обыграл «Вегас» в матче НХЛ, Варламов отразил 39 бросков
ТАСС, 25 марта. «Колорадо» обыграл «Вегас» со счетом 2:1 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 25 марта. «Колорадо» обыграл «Вегас» со счетом 2:1 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбу забросил Карл Содерберг (14-я минута). Победный буллит на счету Габриэля Ландескога. В составе проигравших отличился Джонатан Маршессо (42).
Российский голкипер Семен Варламов отразил 39 бросков из 40, одержал 23-ю победу в сезоне и был признан лучшим игроком встречи. Российский защитник хозяев Никита Задоров провел на льду 21 минуту 32 секунды, не отметившись результативными действиями.
«Колорадо» занимает шестое место в Западной конфедерации, набрав 90 очков в 75 матчах. «Вегас» расположился на второй строчке с 101 очком в 75 встречах. В следующем матче в ночь на вторник «Колорадо» снова сыграет с «Вегасом», но теперь в гостях.
|Колорадо Эвеланш
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2:1 Б
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
|Вегас Голден Найтс
|Джаред Беднар
|Жерар Галлан
|Семен Варламов
|Марк-Андре Флери
|1-й период
|Джон Меррилл
|09:01
|Эрик Хаула
|12:21
|13:52
|Карл Седерберг (Дж.Ти. Комфер, А. Керфут)
|16:34
|Блэйк Комо
|2-й период
|Джонатан Маршессо
|22:10
|3-й период
|Джонатан Маршессо (Ш. Теодор)
|41:15
|Райан Карпентер
|42:27
|Г. Ландескуг
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Сем. Варламов (Колорадо Эвеланш), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс), К. Седерберг (Колорадо Эвеланш)