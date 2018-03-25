Игрок «Йокерита» Толванен опроверг сообщения о подписании контракта с клубом НХЛ «Нэшвилл»

В ¼ финала Кубка Гагарина «Йокерит» уступил московскому ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 2−4 и завершил сезон. Ранее сообщалось, что 18-летний форвард подписал трехлетний двусторонний контракт с «Нэшвиллом» и официально об этом объявят по завершении выступления «Йокерита» в сезоне КХЛ.

«Ничего еще не решено, контракт не подписан, не хочу думать о будущем, — сказал Толванен. — Я не знаю о том, что будет дальше, но надеюсь, что сезон для меня продолжится».

Толванен дебютировал в КХЛ 23 августа 2017 года. В первом же матче против минского «Динамо» он оформил хет-трик, став первым хоккеистом в КХЛ, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне Толванен провел 58 матчей, он забросил 24 шайбы, в том числе пять в плей-офф, сделав также 18 передач. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где показал третий результат в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач.