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00:56 (мск), источник: ТАСС

Игрок «Йокерита» Толванен опроверг сообщения о подписании контракта с клубом НХЛ «Нэшвилл»

ТАСС, 24 марта. Нападающий финского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» Эли Толванен опроверг информацию о подписании контракта новичка с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл». Слова Толванена приводит финская газета Iltalehti.

В ¼ финала Кубка Гагарина «Йокерит» уступил московскому ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 2−4 и завершил сезон. Ранее сообщалось, что 18-летний форвард подписал трехлетний двусторонний контракт с «Нэшвиллом» и официально об этом объявят по завершении выступления «Йокерита» в сезоне КХЛ.

«Ничего еще не решено, контракт не подписан, не хочу думать о будущем, — сказал Толванен. — Я не знаю о том, что будет дальше, но надеюсь, что сезон для меня продолжится».

Толванен дебютировал в КХЛ 23 августа 2017 года. В первом же матче против минского «Динамо» он оформил хет-трик, став первым хоккеистом в КХЛ, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне Толванен провел 58 матчей, он забросил 24 шайбы, в том числе пять в плей-офф, сделав также 18 передач. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где показал третий результат в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач.

«Нэшвилл» задрафтовал Толванена в 2017 году под общим 30-м номером. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» после 73 игр возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 106 очками в активе и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф.

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