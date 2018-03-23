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10:32 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Зыкова помог «Каролине» обыграть «Аризону»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Две шайбы российского нападающего Валентина Зыкова помогли «Каролине» взять верх над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в четверг в Роли, завершилась со счетом 6:5 (2:2, 2:3, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Джефф Скиннер (1-я и 59-я минуты), Зыков (5 и 50), Филлип Ди Джузеппе (22) и Теуво Терявяйнен (35). У гостей отличились Алекс Голигоски (9 и 40), Клейтон Келлер (20), Джош Арчибальд (25) и Ник Кузинс (26).

Зыков, признанный первой звездой игры, в текущем сезоне НХЛ провел лишь два матча.

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Во время загрузки произошла ошибка.

«Ванкувер» в четверг прервал серию из семи поражений подряд, в гостях победив «Чикаго» — 5:2, российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин отметился двумя результативными передачами.

Каролина Харрикейнз 6:5
(2:2, 2:3, 2:0)
Аризона Койотс
23.03.2018, 02:00 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Билл Питерс Рик Токкет
Вратари
Кэм Уорд Дарси Кюмпер 58:33
1-й период
00:48 Джефф Скиннер (Э. Линдхольм, Ф. Ди Джузеппе)
04:55 Валентин Зыков (С. Ахо, Дж. Славин)
Алекс Голигоски (Б. Ричардсон) 08:27
14:55 Клас Дальбек
Клейтон Келлер (Д. Степан, Н. Яльмарссон) 19:38
2-й период
21:40 Филлип Ди Джузеппе (Дж. Скиннер, Э. Линдхольм)
Джош Арчибальд (М. Доми) 24:27
Ник Казинс (К. Фишер, Д. Стром) 25:45
27:03 Джастин Фольк
Кристиан Дворак 27:03
Кристиан Дворак 27:03
32:32 Элиас Линдхольм
34:56 Теуво Терявяйнен (С. Ахо, Т. ван Римсдайк)
39:00 Себастьян Ахо
Алекс Голигоски (К. Келлер, Д. Степан) 39:49
3-й период
49:46 Валентин Зыков (Дж. Славин, Т. Терявяйнен)
58:02 Джефф Скиннер (Дж. Славин, Ф. Ди Джузеппе)
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
В. Зыков (Каролина Харрикейнз), Дж. Скиннер (Каролина Харрикейнз), Ф. Ди Джузеппе (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аризона Койотс
НовостиМатчиСоставСтатистика
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