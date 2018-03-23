Дубль Зыкова помог «Каролине» обыграть «Аризону»
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Две шайбы российского нападающего Валентина Зыкова помогли «Каролине» взять верх над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Две шайбы российского нападающего Валентина Зыкова помогли «Каролине» взять верх над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Роли, завершилась со счетом 6:5 (2:2, 2:3, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Джефф Скиннер (1-я и 59-я минуты), Зыков (5 и 50), Филлип Ди Джузеппе (22) и Теуво Терявяйнен (35). У гостей отличились Алекс Голигоски (9 и 40), Клейтон Келлер (20), Джош Арчибальд (25) и Ник Кузинс (26).
Зыков, признанный первой звездой игры, в текущем сезоне НХЛ провел лишь два матча.
«Ванкувер» в четверг прервал серию из семи поражений подряд, в гостях победив «Чикаго» — 5:2, российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин отметился двумя результативными передачами.
|Каролина Харрикейнз
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6:5
(2:2, 2:3, 2:0)
|Аризона Койотс
|Билл Питерс
|Рик Токкет
|Кэм Уорд
|Дарси Кюмпер 58:33
|1-й период
|00:48
|Джефф Скиннер (Э. Линдхольм, Ф. Ди Джузеппе)
|04:55
|Валентин Зыков (С. Ахо, Дж. Славин)
|Алекс Голигоски (Б. Ричардсон)
|08:27
|14:55
|Клас Дальбек
|Клейтон Келлер (Д. Степан, Н. Яльмарссон)
|19:38
|2-й период
|21:40
|Филлип Ди Джузеппе (Дж. Скиннер, Э. Линдхольм)
|Джош Арчибальд (М. Доми)
|24:27
|Ник Казинс (К. Фишер, Д. Стром)
|25:45
|27:03
|Джастин Фольк
|Кристиан Дворак
|27:03
|Кристиан Дворак
|27:03
|32:32
|Элиас Линдхольм
|34:56
|Теуво Терявяйнен (С. Ахо, Т. ван Римсдайк)
|39:00
|Себастьян Ахо
|Алекс Голигоски (К. Келлер, Д. Степан)
|39:49
|3-й период
|49:46
|Валентин Зыков (Дж. Славин, Т. Терявяйнен)
|58:02
|Джефф Скиннер (Дж. Славин, Ф. Ди Джузеппе)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|В. Зыков (Каролина Харрикейнз), Дж. Скиннер (Каролина Харрикейнз), Ф. Ди Джузеппе (Каролина Харрикейнз)