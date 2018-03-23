Дубль Зыкова помог «Каролине» обыграть «Аризону»

Встреча, состоявшаяся в четверг в Роли, завершилась со счетом 6:5 (2:2, 2:3, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Джефф Скиннер (1-я и 59-я минуты), Зыков (5 и 50), Филлип Ди Джузеппе (22) и Теуво Терявяйнен (35). У гостей отличились Алекс Голигоски (9 и 40), Клейтон Келлер (20), Джош Арчибальд (25) и Ник Кузинс (26).