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10:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Коламбус» победил «Флориду», Бобровский сыграл на ноль

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. «Коламбус» нанес поражение «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в четверг в Коламбусе, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Кэм Эткинсон (21-я минута), Сонни Милано (24), Сет Джонс (26) и Томас Ванек (58), российский форвард Артемий Панарин сделал один результативный пас. Бобровский, признанный первой звездой игры, отразил 33 броска по своим воротам и в пятый раз за сезон сыграл на ноль. «Коламбус» продлил победную серию до 10 матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа Бэй» на чужом льду взяла верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 7:6, российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев набрал два очка (гол и результативная передача), нападающий Никита Кучеров ассистировал одному из авторов шайб Джей Ти Миллеру. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 41.

Коламбус Блю Джэкетс 4:0
(0:0, 3:0, 1:0)
Флорида Пантерз
23.03.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Боб Бонер
Вратари
Сергей Бобровский Роберто Луонго 57:11 (Р. Луонго 57:35)
1-й период
17:46 Мэттью Колверт
2-й период
20:59 Кэм Аткинсон (А. Панарин)
23:20 Сонни Милано (М. Колверт, П-Л. Дюбуа)
25:32 Зак Веренски
Фрэнк Ватрано 25:32
Фрэнк Ватрано 25:32
25:42 Сет Джонс (К. Аткинсон, П-Л. Дюбуа)
30:02
35:02 Пьер-Люк Дюбуа
3-й период
48:41 Сет Джонс
Алекс Петровик 51:22
Фрэнк Ватрано 54:48
57:35 п.в. Томас Ванек
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), П-Л. Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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