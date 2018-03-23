«Коламбус» победил «Флориду», Бобровский сыграл на ноль

Встреча, состоявшаяся в четверг в Коламбусе, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Кэм Эткинсон (21-я минута), Сонни Милано (24), Сет Джонс (26) и Томас Ванек (58), российский форвард Артемий Панарин сделал один результативный пас. Бобровский, признанный первой звездой игры, отразил 33 броска по своим воротам и в пятый раз за сезон сыграл на ноль. «Коламбус» продлил победную серию до 10 матчей.