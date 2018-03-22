Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в среду в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Малкин (10-я минута), в активе которого также результативная передача, Патрик Хёрнквист (18), Сидни Кросби (36), Дерик Брассар (43) и Джейк Гюнцель (59). У «Канадиенс» отличились Джонатан Друэн (20), российский форвард Никита Щербак (29) и Якоб Де Ла Роз (35).

Нападающий «пингвинов» Брассар (на 2-й минуте) и форвард «Монреаля» Брендан Галлахер (на 24-й) не реализовали по буллиту.

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Для Малкина эта шайба стала 41-й в текущем регулярном чемпионате, и он с этим показателем занимает третье место в списке лучших снайперов лиги. С 91 очком форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги, где лидирует его соотечественник Никита Кучеров из «Тампы Бэй», в активе которого 94 балла за результативность.

В другом матче среды «Сент-Луис» на своем льду в овертайме одержал волевую победу над «Бостоном» со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин отразил 18 бросков из 20 и был признан третьей звездой матча.