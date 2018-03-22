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09:36 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в среду в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Малкин (10-я минута), в активе которого также результативная передача, Патрик Хёрнквист (18), Сидни Кросби (36), Дерик Брассар (43) и Джейк Гюнцель (59). У «Канадиенс» отличились Джонатан Друэн (20), российский форвард Никита Щербак (29) и Якоб Де Ла Роз (35).

Нападающий «пингвинов» Брассар (на 2-й минуте) и форвард «Монреаля» Брендан Галлахер (на 24-й) не реализовали по буллиту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Малкина эта шайба стала 41-й в текущем регулярном чемпионате, и он с этим показателем занимает третье место в списке лучших снайперов лиги. С 91 очком форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги, где лидирует его соотечественник Никита Кучеров из «Тампы Бэй», в активе которого 94 балла за результативность.

В другом матче среды «Сент-Луис» на своем льду в овертайме одержал волевую победу над «Бостоном» со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин отразил 18 бросков из 20 и был признан третьей звездой матча.

В других матчах дня «Аризона» нанесла гостевое поражение «Баффало» — 4:1, а «Анахайм» на выезде победил «Калгари» — 4:0.

Питтсбург Пингвинз 5:3
(2:1, 1:2, 2:0)
Монреаль Канадиенс
22.03.2018, 02:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Клод Жюльен
Вратари
Кейси Десмит Кэри Прайс
1-й период
01:19 Дерик Брассар
09:53 Евгений Малкин (К. Хагелин)
Карл Алзнер 16:58
17:31 Патрик Хернквист (Е. Малкин, Ф. Кессел)
Джонатан Друэн (П. Байрон, Джор. Бенн) 19:30
2-й период
Брендан Галлахер 23:14
25:37 Джейми Олексяк
Майк Маккэррон 25:37
26:09 Джейк Гюнтцель
Брендан Галлахер 27:10
Никита Щербак (Ш. Юдон, Б. Лерну) 28:19
30:39 Олли Мяяття
Якоб Де ла Росе (Б. Галлахер) 34:24
35:02 Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, Б. Раст)
3-й период
Арттури Лехконен 41:05
42:38 Дерик Брассар (Дж. Гюнтцель, О. Мяяття)
48:42 Сидни Кросби
58:27 Джейк Гюнтцель (С. Кросби, Ф. Кессел)
Статистика
11 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Д. Брассар (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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Монреаль Канадиенс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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