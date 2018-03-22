Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в среду в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Малкин (10-я минута), в активе которого также результативная передача, Патрик Хёрнквист (18), Сидни Кросби (36), Дерик Брассар (43) и Джейк Гюнцель (59). У «Канадиенс» отличились Джонатан Друэн (20), российский форвард Никита Щербак (29) и Якоб Де Ла Роз (35).
Нападающий «пингвинов» Брассар (на 2-й минуте) и форвард «Монреаля» Брендан Галлахер (на 24-й) не реализовали по буллиту.
Для Малкина эта шайба стала 41-й в текущем регулярном чемпионате, и он с этим показателем занимает третье место в списке лучших снайперов лиги. С 91 очком форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги, где лидирует его соотечественник Никита Кучеров из «Тампы Бэй», в активе которого 94 балла за результативность.
В другом матче среды «Сент-Луис» на своем льду в овертайме одержал волевую победу над «Бостоном» со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин отразил 18 бросков из 20 и был признан третьей звездой матча.
В других матчах дня «Аризона» нанесла гостевое поражение «Баффало» — 4:1, а «Анахайм» на выезде победил «Калгари» — 4:0.
|Питтсбург Пингвинз
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5:3
(2:1, 1:2, 2:0)
|Монреаль Канадиенс
|Майк Салливан
|Клод Жюльен
|Кейси Десмит
|Кэри Прайс
|1-й период
|01:19
|Дерик Брассар
|09:53
|Евгений Малкин (К. Хагелин)
|Карл Алзнер
|16:58
|17:31
|Патрик Хернквист (Е. Малкин, Ф. Кессел)
|Джонатан Друэн (П. Байрон, Джор. Бенн)
|19:30
|2-й период
|Брендан Галлахер
|23:14
|25:37
|Джейми Олексяк
|Майк Маккэррон
|25:37
|26:09
|Джейк Гюнтцель
|Брендан Галлахер
|27:10
|Никита Щербак (Ш. Юдон, Б. Лерну)
|28:19
|30:39
|Олли Мяяття
|Якоб Де ла Росе (Б. Галлахер)
|34:24
|35:02
|Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, Б. Раст)
|3-й период
|Арттури Лехконен
|41:05
|42:38
|Дерик Брассар (Дж. Гюнтцель, О. Мяяття)
|48:42
|Сидни Кросби
|58:27
|Джейк Гюнтцель (С. Кросби, Ф. Кессел)
|11
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Д. Брассар (Питтсбург Пингвинз)