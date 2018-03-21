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Артемий Панарин: Посмотрел таблицу бомбардиров, одурели совсем
После
После
ШВЕДСКИЙ КЛИЕНТ
«Рейнджерс» — идеальный соперник для Артемия Панарина. В этом сезоне «Коламбус» четырежды играл против клуба из
Благодаря сегодняшнему
Сейчас на счету Панарина 68 (25+43) баллов в 74 встречах регулярки — ему осталось набрать еще девять очков, чтобы повторить свой личный рекорд в НХЛ. До конца чемпионата восемь игр — все абсолютно реально. После сверхуспешного матча в
— Вам снова удался отличный матч именно против «Рейнджерс».
— Чувствовал себя прекрасно. Правда, плохо спал. У нас вчера игра была, хотел отдохнуть как следует, восстановиться к сегодняшнему матчу. Но успел поспать только часов шесть, и в итоге днем добивал сон — чуть ли не три часа. Думал, «проснусь» только к третьему периоду, но хорошо чувствовал себя уже в первом. Все здорово было.
— Во время одного из матчей против «Рейнджерс» в этом сезоне вы сказали, что у вас заключена сделка с Хенриком Лундквистом по поводу голов в его ворота, поэтому так часто ему забиваете. Сегодня вот опять — две шайбы ему забросили, а потом еще в пустые ворота.
— Контракт заканчивался с ним, вчера встретились, продлили. Только никому не говорите, если что, нелегальная сделка (улыбается).
— Действительно ли есть вратари, против которых определенным нападающим удобнее играть?
— Я, если честно, во вратарях вообще не разбираюсь, это, наверное, стечение обстоятельств. Ну и от команды, против кого я выхожу, больше зависит, чем от голкипера.
— Когда забрасывали Лундквисту вторую шайбу, обокрав его, сильно удивились, что он ее оставил просто перед воротами?
— Я уже начал злиться на Кэма (американского форварда «Коламбуса» Кэма Аткинсона. — Прим. «СЭ»), что он стал в этом моменте
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ Я ГОРАЗДО СИЛЬНЕЕ В «КОЛАМБУСЕ»
— Вам удалось найти зону комфорта в «Коламбусе», которой не было в «Чикаго».
— Я не знаю, зависит ли это от «Чикаго» или «Коламбуса», но психологически я гораздо сильнее сейчас. Устойчивее к нехорошим моментам по сезону. И к хорошим тоже
— Но по бывшему партнеру по «Чикаго» — Патрику Кейну —
— Конечно, скучаю. Однако надо идти вперед, я рад, что нашел хорошую команду здесь — все отлично в «Коламбусе».
— У «Блю Джекетс» сейчас девятиматчевая победная серия, а у вас — лучший месяц в сезоне.
— Считаю, что просто есть определенное время, когда команда в форме, и есть — когда нет. Сейчас все игроки как раз в хорошем состоянии, поэтому все получается.
— Как в команде вообще оценивают эти девять побед?
— Особо об этом, конечно, не думаем. Некогда — игры каждый день, через день. Приятно, что люди в Коламбусе следят, если подходят на улице, то говорят: «Молодцы, хорошая серия».
— Перед дедлайном в «Коламбус» перешли несколько хоккеистов — в том числе защитник Иен Коул и нападающий Томаш Ванек. Насколько заметен их вклад в победную серию?
— Заметен, конечно. Мы в команде очень рады, что эти ребята к нам пришли. Спасибо скаутингу, ну или кого там благодарить за это нужно (смеется).
— Вам осталось набрать девять очков, чтобы повторить лучший результат в НХЛ…
— Я особо не слежу за этим, статистика — для журналистов. Очки очень тяжело даются, а сегодня просто фартануло.
БОЛЕЮ ЗА СКА
— Когда смотрите таблицу «Востока», о ком больше думаете — о лидерах, которых надо доставать, или тех, кто вас поджимает снизу?
— Мы, если честно, особо не смотрим таблицу. Просто знаем, что надо побеждать, и все. Хотя вот сколько уже выиграли подряд, вы сказали? Девять матчей? Все равно на тонкого идем, сзади много кто поджимает, поэтому постараемся продолжать побеждать.
— В прошлом матче с «Бостоном» (5:4 ОТ) вы забросили красивую шайбу сразу же после паса с вбрасывания: планировали так бросить или спонтанно получилось?
— Обычно мой партнер по тройке
— Следите за гонкой бомбардиров? У кого больше шансов выиграть — Кучеров, Малкин, Макдэвид?
— Еще и Маккиннон есть. Я
— А за Кубком Гагарина следите?
— Да. СКА молодцы, 3−1 в серии ведут уже, я за них болею.
— Скорее всего, в финале «Запада» сыграют СКА и ЦСКА. У московских армейцев есть шанс пройти дальше?
— Конечно, есть. Да и для «Локомотива» сейчас не все потеряно. У ярославцев очень хорошая команда, рано их еще со счетов списывать. Бывает, и с 0−3 в серии отыгрываются. А ЦСКА тем более — они еще сильнее. Ребятам из СКА будет сложно, но, надеюсь, что все будет хорошо.
Артем ВЕНЕВЦЕВ из
|Нью-Йорк Рейнджерс
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3:5
(0:1, 1:1, 2:3)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Ален Виньо
|Джон Торторелла
|Хенрик Лундквист 56:48 (Х. Лундквист 58:08-59:25, Х. Лундквист 59:58)
|Сергей Бобровский 29:21 (С. Бобровский 29:28)
|1-й период
|Александр Веннберг (Т. Ванек, Р. Мюррей)
|14:05
|2-й период
|Артемий Панарин (М. Летестю, Ян Коул)
|29:28
|30:07
|Нил Пионк
|33:02
|Пол Кэри
|33:44
|Кевин Хэйс (Й. Фаст)
|Маркус Нутиваара
|34:45
|3-й период
|Маркус Нутиваара (А. Панарин, Н. Фолиньо)
|44:05
|Артемий Панарин
|46:32
|47:16
|Мика Зибанежад (Н. Пионк, П. Бучневич)
|Артемий Панарин (К. Аткинсон, Н. Фолиньо)
|51:19
|Бун Дженнер
|53:36
|Томас Ванек
|56:54
|58:08
|Крис Крайдер (Б. Шей, Р. Спроул)
|Артемий Панарин (Ян Коул)
|п.в.
|59:58
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Ян Коул (Коламбус Блю Джэкетс), Н. Фолиньо (Коламбус Блю Джэкетс)