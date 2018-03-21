Артемий Панарин: Посмотрел таблицу бомбардиров, одурели совсем

ШВЕДСКИЙ КЛИЕНТ

«Рейнджерс» — идеальный соперник для Артемия Панарина. В этом сезоне «Коламбус» четырежды играл против клуба из Нью-Йорка — и четырежды российский форвард уходил со льда с заброшенной шайбой. Но если в трех предыдущих встречах он забивал по голу, то сегодня разразился хет-триком! Вторым в энхаэловской карьере. А первый случился два года назад, в дебютный сезон Панарина в НХЛ в составе «Чикаго». И кто стал жертвой Хлебушка? Конечно, «Рейнджерс»! И оба раза в их воротах играл знаменитый шведский вратарь Хенрик Лундквист. Правда, — еще одно совпадение — в обоих случаях Панарин огорчил его дважды, а третью шайбу забрасывал в концовке в пустые ворота.

Благодаря сегодняшнему хет-трику Панарина «Коламбус» одержал девятую победу подряд и укрепил свои позиции в зоне плей-офф в Восточной конференции. Если еще месяц назад «Блю Джекетс» считались аутсайдерами в борьбе за участие в Кубке Стэнли, то сейчас они могут побиться за лидерство в Столичном дивизионе с «Питтсбургом» и «Вашингтоном». А все благодаря россиянину, который в этих девяти матчах набрал 15 (7+8) очков. При этом вчера, уже через пару часов после окончания матча «Рейнджерс» — «Коламбус», экс-клуб нашего форварда «Чикаго», обменявший его прошлым летом, уступил «Колорадо» (1:5) и потерял шансы на попадание в плей-офф. Как же наверняка теперь жалеют в «Блэкхокс» о том трансфере!

Любимые соперники Артемия Панарина | Источник: Спорт-Экспресс

Сейчас на счету Панарина 68 (25+43) баллов в 74 встречах регулярки — ему осталось набрать еще девять очков, чтобы повторить свой личный рекорд в НХЛ. До конца чемпионата восемь игр — все абсолютно реально. После сверхуспешного матча в Нью-Йорке, в котором Артемий помимо трех голов отметился передачей, он дал интервью корреспонденту «СЭ», смотревшему игру с трибун знаменитой «Мэдисон Сквер Гарден».

— Вам снова удался отличный матч именно против «Рейнджерс».

— Чувствовал себя прекрасно. Правда, плохо спал. У нас вчера игра была, хотел отдохнуть как следует, восстановиться к сегодняшнему матчу. Но успел поспать только часов шесть, и в итоге днем добивал сон — чуть ли не три часа. Думал, «проснусь» только к третьему периоду, но хорошо чувствовал себя уже в первом. Все здорово было.

— Во время одного из матчей против «Рейнджерс» в этом сезоне вы сказали, что у вас заключена сделка с Хенриком Лундквистом по поводу голов в его ворота, поэтому так часто ему забиваете. Сегодня вот опять — две шайбы ему забросили, а потом еще в пустые ворота.

— Контракт заканчивался с ним, вчера встретились, продлили. Только никому не говорите, если что, нелегальная сделка (улыбается).

— Действительно ли есть вратари, против которых определенным нападающим удобнее играть?

— Я, если честно, во вратарях вообще не разбираюсь, это, наверное, стечение обстоятельств. Ну и от команды, против кого я выхожу, больше зависит, чем от голкипера. Кто-то играет «один в один», не отлепиться и убежать от хоккеиста, который на тебе висит. Кто-то — позиционно.

— Когда забрасывали Лундквисту вторую шайбу, обокрав его, сильно удивились, что он ее оставил просто перед воротами?

— Я уже начал злиться на Кэма (американского форварда «Коламбуса» Кэма Аткинсона. — Прим. «СЭ»), что он стал в этом моменте что-то выдумывать, хотя просто надо было бросить. Но спасибо судье, что не свистнул и не остановил игру. Он стоял за вратарем и не видел шайбу, но чутье у него сработало хорошо.

Голы Панарина в ворота «Рейнджерс» | Источник: Спорт-Экспресс

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ Я ГОРАЗДО СИЛЬНЕЕ В «КОЛАМБУСЕ»

— Вам удалось найти зону комфорта в «Коламбусе», которой не было в «Чикаго».

— Я не знаю, зависит ли это от «Чикаго» или «Коламбуса», но психологически я гораздо сильнее сейчас. Устойчивее к нехорошим моментам по сезону. И к хорошим тоже как-то ровнее. Может, старею или взрослею (улыбается).

— Но по бывшему партнеру по «Чикаго» — Патрику Кейну — все-таки скучаете?

— Конечно, скучаю. Однако надо идти вперед, я рад, что нашел хорошую команду здесь — все отлично в «Коламбусе».

— У «Блю Джекетс» сейчас девятиматчевая победная серия, а у вас — лучший месяц в сезоне. Как-то связываете два этих факта?

— Считаю, что просто есть определенное время, когда команда в форме, и есть — когда нет. Сейчас все игроки как раз в хорошем состоянии, поэтому все получается.

— Как в команде вообще оценивают эти девять побед?

— Особо об этом, конечно, не думаем. Некогда — игры каждый день, через день. Приятно, что люди в Коламбусе следят, если подходят на улице, то говорят: «Молодцы, хорошая серия».

— Перед дедлайном в «Коламбус» перешли несколько хоккеистов — в том числе защитник Иен Коул и нападающий Томаш Ванек. Насколько заметен их вклад в победную серию?

— Заметен, конечно. Мы в команде очень рады, что эти ребята к нам пришли. Спасибо скаутингу, ну или кого там благодарить за это нужно (смеется).

— Вам осталось набрать девять очков, чтобы повторить лучший результат в НХЛ…

— Я особо не слежу за этим, статистика — для журналистов. Очки очень тяжело даются, а сегодня просто фартануло.

Артемий ПАНАРИН (слева), Кэм АТКИНСОН и Ник ФОЛЬИНО (справа) | Источник: AFP 2018

БОЛЕЮ ЗА СКА

— Когда смотрите таблицу «Востока», о ком больше думаете — о лидерах, которых надо доставать, или тех, кто вас поджимает снизу?

— Мы, если честно, особо не смотрим таблицу. Просто знаем, что надо побеждать, и все. Хотя вот сколько уже выиграли подряд, вы сказали? Девять матчей? Все равно на тонкого идем, сзади много кто поджимает, поэтому постараемся продолжать побеждать.

— В прошлом матче с «Бостоном» (5:4 ОТ) вы забросили красивую шайбу сразу же после паса с вбрасывания: планировали так бросить или спонтанно получилось?

— Обычно мой партнер по тройке Пьер-Люк Дюбуа старается выиграть вбрасывание, чтобы я сразу же бросил по воротам. Но чаще всего я промахивался. А в том моменте на точке был Ник Фолиньо — и сразу же получилось забить. Конечно, больше элемента случайности, вроде даже у защитника между ног шайба пролетела.

— Следите за гонкой бомбардиров? У кого больше шансов выиграть — Кучеров, Малкин, Макдэвид?

— Еще и Маккиннон есть. Я как-то посмотрел этот список, они одурели там совсем… Сегодня вот на табло на арене таблицу бомбардиров показывали, я хотел завязать с хоккеем (смеется). Тут грызешься за каждое очко, а у них под сто уже! Я за русских парней за обоих переживаю, но как на них поставить, там несколько человек идут рядом и все звери (улыбается). Конечно, было бы приятно, если бы кто-то из наших выиграл.

— А за Кубком Гагарина следите?

— Да. СКА молодцы, 3−1 в серии ведут уже, я за них болею.

— Скорее всего, в финале «Запада» сыграют СКА и ЦСКА. У московских армейцев есть шанс пройти дальше?

— Конечно, есть. Да и для «Локомотива» сейчас не все потеряно. У ярославцев очень хорошая команда, рано их еще со счетов списывать. Бывает, и с 0−3 в серии отыгрываются. А ЦСКА тем более — они еще сильнее. Ребятам из СКА будет сложно, но, надеюсь, что все будет хорошо.