Источник: Спорт-Экспресс

ПРИРОЖДЕННЫЙ СНАЙПЕР

Нынешний сезон для 19-летнего финского вундеркинда «Виннипега» Патрика Лайне складывается невероятно успешно. Звездный нападающий «Джетс» забросил в 73 матчах 43 шайбы и в снайперской гонке НХЛ занимает второе место вслед за Александром Овечкиным. Кроме того, у него есть небольшой шанс побить невероятный рекорд НХЛ для хоккеистов младше 20 лет, установленный Джимми Карсоном в 1988 году, — если считать голы в регулярных чемпионатах до достижения юбилейного возраста. Чтобы обогнать американца, Лайне надо забросить 15 шайб в оставшихся девяти встречах до старта плей-офф.

В нынешнем сезоне финн совершил серьезный скачок и сумел улучшить статистику по сравнению с дебютным годом в НХЛ. В активе Патрика уже 68 (43+25) очков, что на четыре балла лучше прошлого результата.

В арсенале Лайне есть все для того, чтобы на ближайшие 10−15 лет стать одним из самых грозных форвардов НХЛ. Патрик мощен, атлетичен и крепко стоит на ногах. При этом обладает внушительными габаритами для нападающего (рост —, вес —). Главные козыри финна — сумасшедший по силе и точности бросок, умение правильно выбирать позицию и читать игру. Кроме того, Лайне не чурается силовой борьбы и всегда может постоять за себя.

— Это что-то невероятное. Мы все наблюдаем за чем-то особенным. Понятно, что у Лайне дар забивать голы. Но лично я еще никогда не играл со столь опасным и неумолимым снайпером. Патрик практически как Овечкин: когда оказывается в зоне атаки, все настороже, поскольку он может бросить и забить откуда угодно. Лайне способен отправить шайбу точно туда, куда хочет, в том числе и с большого расстояния. У него сейчас самый опасный бросок в лиге, без вопросов, — именно так оценил игру финна партнер по «Виннипегу» — защитник Бен Чиаро.

Форвард «Джетс» — прирожденный снайпер. Хоккеист, голодный до заброшенных шайб, с ярко выраженным инстинктом киллера. Если посмотреть на статистику финна за всю его карьеру, можно лишь убедиться в том, что Лайне больше любит забрасывать сам, чем выступать в роли подносчика снарядов. В свой полноценный дебютный сезон в составе «Таппары» Патрик отличился 17 раз при 16 голевых передачах. И в «Виннипеге» он также гораздо чаще выступает в роли финишера (79+53) и отменными бросками завершает атаки «Джетс».

ФИНСКАЯ КОПИЯ ОВЕЧКИНА

По манере игры 19-летний финн очень похож на Александра Овечкина. Оба форварда праворукие — правда, Патрик в отличие от россиянина, не всегда играет на левом краю атаки. Но при розыгрыше большинства Лайне, как и Овечкин, обычно располагается в левом круге вбрасывания и ищет свободный лед для броска с ходу.

Случайно ли это совпадение? Нет. Лайне с детства болел за «Кэпиталз», а его кумиром был именно Овечкин.

— Когда я рос, моей любимой командой был «Вашингтон». Так что я смотрел много их матчей и лучших моментов. Мне всегда нравилось смотреть на голы Овечкина. А он был главным забивалой в моей любимой команде. Так он и стал моим кумиром, — рассказывал Патрик.

Невероятно, но свой шестисотый гол в НХЛ Овечкин забросил именно в ворота «Виннипега» в то время, когда Лайне находился на площадке.

— Я был в хорошей точке, прямо позади него. Я был на льду, когда он творил историю. Когда-нибудь я буду пересматривать этот момент и показывать, что заработал минус в этой ситуации, — с улыбкой на глазах сказал Лайне после встречи с любимой командой своего.

Овечкин, в отличие от Лайне, приехал в НХЛ в 20 лет. За его плечами к двадцатилетию уже было четыре сезона в составе московского «Динамо» и полторы сотни матчей в Суперлиге. Лайне же перебрался за океан сразу после драфта. Момент его дебюта в «Виннипеге» состоялся в 18 лет. Но и это нисколько не помешало второму номеру 2016-го года безболезненно влиться в команду Пола Мориса и сразу же стать одним из ее лидеров.

Снайперская гонка с кумиром детства у Лайне продолжится вплоть до окончания регулярки. И далеко не факт, что выиграет в ней более опытный россиянин. А все потому, что юный финн привык всегда и везде быть только первым.

— Я уже говорил неделю назад, что не хочу делить с кем-то первое место. Я хочу единолично захватить лидерство, постараюсь сделать это в следующем матче, — сказал Лайне после встречи с «Далласом», где забросил свою 43-ю шайбу в сезоне.

ЛУЧШИЙ ВОСПИТАННИК «ТАППАРЫ»

Патрик Лайне родился в Тампере и все ступени взросления проходил в родном клубе. В детстве высокорослый и крепкий финн заметно опережал сверстников в развитии, что помогало ему выделяться и в хоккейной команде. Лайне играл за старших ребят и даже там был одним из лучших. За счет физики и хорошего катания Патрик без проблем мог обыграть один в один любого соперника и создать опасный момент.

С юных лет Лайне усиленно работал над броском и уделял этому компоненту особое внимание. Перед его глазами был живой пример в лице Овечкина — и с годами его мечта осуществилась. Он превратился в грозного нападающего с инстинктом киллера.

На свой первый юниорский чемпионат мира Лайне отправился в 16 лет, что не помешало ему стать лучшим бомбардиром финской сборной и помочь ей завоевать серебряные медали. Кстати, именно тогда началось соперничество Патрика и с американцем Остоном Мэттьюсом, первым номером драфта-2016, опередившим финна (но об этом чуть позже).

Во время ЮЧМ в Швейцарии Лайне отметил свое семнадцатилетие и в семи встречах набрал 11 (8+3) очков. В составе той сборной они зажигали вместе с еще одним финским вундеркиндом из «Кярпята» — Йессе Пулюярви. За счет мощи каждый из габаритных нападающих мог втащить шайбу в чужую зону и по минуте возить на своей спине защитников. Отобрать хоккейный снаряд у Лайне и Пульюярви было практически невозможно. Остановить двух могучих финнов в финале удалось лишь американцам во главе с Мэттьюсом, который и стал лучшим бомбардиров (15 очков) и MVP турнира.

А следующий сезон (2015/16) стал для юного выходца из Тампере самым успешным (пока) в карьере. Сначала Лайне удалось закрепиться в основном составе «Таппары», а затем последовательно выиграть золото и серебро в составе сборной Суоми. В первом случае — на МЧМ в Финляндии, во втором — на взрослом чемпионате в России.

На домашнем турнире финны были особенно хороши. Тройка Лайне-Ахо-Пулюярви (будущий центр «Каролины» Себастьян Ахо старше двух партнеров на год) терзала и разрывала в клочья всех и вся. Результативная игра финских талантов и стала главным украшением форума в Хельсинки. Лайне забросил семь шайб, а Пулюярви набрал 17 (5+12) очков и стал лучшим бомбардиром, нападающим и MVP турнира.

ЛАЙНЕ ИЛИ МЭТТЬЮС?

Но и на этом успехи Лайне в сезоне-2015/16 не закончились. Сначала он помог «Таппаре» впервые за долгое время выиграть золото внутреннего чемпионата, став лучшим нападающим и снайпером плей-офф. А весной отправился с национальной сборной на чемпионат мира в Москву, где их соперничество с Мэттьюсом продолжилось. Ради такого события в российскую столицу прилетел даже главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок. Именно канадский клуб должен был выбирать первым на драфте: до последнего момента не было ясно, на ком остановят свой выбор Лу Ламорелло и Бэбкок — на Лайне или Мэттьюсе?

В итоге, выбор руководителей «Мэйпл Лифс» пал на более раскрученного американца. Не последнюю роль сыграл и тот факт, что «Торонто» на тот момент требовался более универсальный хоккеист — центрфорвард был нужнее вингера. Впрочем, Мэттьюс провел чемпионат неплохо, набрав в 10 встречах 9 (6+3) очков.

А что же Лайне? Финн в Москве был просто бесподобен. 18-летнему форварду удалось набрать больше всех очков в своей команде (12), а также стать лучшим нападающим и MVP турнира. Уже весной 2016 года было видно, что Патрик готов к переходу на более высокий уровень. И летом он решился на переезд в «Виннипег», который выбрал его под вторым номером.

Их соперничество с Мэттьюсом продолжается и сейчас. Теперь уже в НХЛ. Некоторые радикальные болельщики «Торонто» даже считают, что на драфте 2016 года стоило выбрать не американца, а финна. И их можно понять. Лайне пока опережает Мэттьюса по очкам в НХЛ за два неполных сезона. Финн в 145 матчах набрал 132 балла (0,91 в среднем за игру), а нападающий «Торонто» в 135 встречах — 119 (0,88).

— Думаю, что работа стала главным фактором моего успеха. Не так важно, насколько я одарен, надо много работать, чтобы таланты раскрылись. Хотя не буду говорить, что снайперских талантов у меня нет. Конечно, есть. Но 90 процентов успеха — это работа. Когда уверенность высока, не надо постоянно нервно сжимать клюшку. Играть в таких условиях довольно легко. То есть, конечно, играть все равно сложно, но есть чувство, что все складывается в твою пользу, и очки набирать легче, — так юный финн прокомментировал свои успехи в этом сезоне.