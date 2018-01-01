С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию
Овечкин стал 19-м по количеству голов в НХЛ (видео)
Россиянин пишет историю лиги.
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Россиянин пишет историю лиги.
Александр Овечкин уже 19-й по голам за всю историю НХЛ.
В прошлой игре «Вашингтона» с «Далласом» российский хоккеист опять был результативным. Он набрал три очка. Матч его команда выиграла, 4:3.
Теперь у нападающего уже 44 гола в этом сезоне. Он возглавляет гонку бомбардиров.
Всего же за карьеру в НХЛ у россиянина теперь уже 602 точных попадания.
Овечкин таким образом обошел Яри Курри, который забросил 601 шайбу.