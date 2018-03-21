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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин оформил хет-трик, Кейн потерял шансы на плей-офф. Так кто кого «тащил»?

А Овечкин осложнил жизнь Радулову.

Источник: AP 2018

Когда в межсезонье Артемий Панарин был обменял в «Коламбус» из «Чикаго», все задавались вопросом о том, как же он будет играть без своего привычного партнёра — суперзвезды «Блэкхоукс» Патрика Кейна. «Вы знаете, на протяжении всей моей карьеры мне говорили о том, что я хорошо играю исключительно благодаря кому-то другому. Никто не помнит, как я играл до “Чикаго”. Я уже привык и не обращаю особого внимания, но иногда это злит», — говорил Артемий летом. А всем нынешним сезоном он доказал, что может быть очень успешен и без Кейна.

Второй хет-трик Артемия

Краткий итог этих постоянных сравнений Панарина и Кейна таков. Артемий оформил хет-трик в ворота Хенрика Лундквиста (первый в сезоне), чем помог «Коламбусу» обогнать «Филадельфию» и войти в кубковую тройку Столичного дивизиона. «Чикаго» Кейна, игравший на выезде с «Колорадо», потерпел чувствительное поражение от Варламова и Ко, и впервые за 10 сезонов потерял даже математический шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. Примечательно, что этот «трюк со шляпой» стал вторым в заокеанской карьере Панарина, а первый был оформлен в феврале 2016 года также в матче с «Рейнджерс», ворота которого защищал всё тот же Лундквист.

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Сейчас на счету у Артемия 68 очков в 74 матчах, и если чуть-чуть повезёт, то у Панарина есть шансы добраться до прошлогоднего результата в 74 балла или даже личного рекорда, который равняется 77 очкам за сезон. Это окончательно сняло бы все вопросы о том, на что способен форвард из Коркино без Кейна. Стоит отметить, что Панарин имеет все шансы переписать и клубные рекорды «Блю Джекетс»: сейчас он идёт на шестом месте в списке самых результативных сезонов для нападающих «Коламбуса». Лидерство в этом рейтинге пока держит Рик Нэш (79 очков, сезон 2008/09), но отрывы внутри шестёрки очень небольшие.

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«Панарин — прирождённый снайпер. Это игрок, который должен решать исход матча, и он делал это на протяжении всего сезона. Он отлично играет в самых важных моментах, это помогает нам выигрывать», — отметил Панарина главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

«Чувствовал себя прекрасно. Спал, правда, плохо — вчера у нас была игра, поспал часов шесть. Днём, правда, тоже часа три поспал — думал, проснусь только к третьему периоду, но уже в первом чувствовал себя хорошо. Психологически я чувствую себя сейчас намного увереннее, чем в “Чикаго”. Говорят, что у нас есть сделка с Лундквистом? Да вот буквально вчера продлили, у нас же с ним контракт заканчивался. Никому только об этом не рассказывайте, это нелегально. Если честно, я во вратарях вообще не разбираюсь. Наверное, это стечение обстоятельств, да и от игры команды зависит, кому именно из голкиперов удаётся забить. Кто-то играет один в один, и тогда не отлепиться от защитника, хрен убежишь, кто-то действует более позиционно. Специально на “Рейнджерс” я не настраиваюсь», — сказал Панарин, блеснув фирменным чувством юмора.

Варламов отправил Кейна в отпуск

Поражение в домашнем матче с «Колорадо» лишило «чёрных ястребов» всех возможностей продолжить борьбу за место в плей-офф: в настоящий момент «Чикаго» занимает третье место с конца в Западной конференции, отставая от кубковой зоны на 17 очков. Главным обидчиком «Блэкхоукс» стал голкипер «лавин» Семён Варламов, отразивший 44 броска, и не справившийся лишь с выстрелом защитника Брента Сибрука в большинстве. Победа стала для Варламова четвёртой в пяти последних матчах, и «Колорадо» так же очень близок к тому, чтобы пробиться в число участников плей-офф.

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Кроме Варламова традиционно хорош был Натан Маккиннон, который сделал ассистентский дубль, продлив свою результативную серию до 13 матчей (26 очков), а также финн Микко Рантанен, забивший эффектный гол, ставший победным.

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Овечкин обошёл Курри

Визит в столицу США не помог «Далласу» прервать серию поражений. Команда Александра Радулова, ведущая отчаянную борьбу за попадание в кубковую восьмёрку, проиграла шестой матч кряду, хотя самого Тасманского дьявола невозможно обвинить в отсутствии старания. В концовке первого периода Александр помог Тайлеру Сегину реализовать численный перевес и сохранить для партнёра шансы на «Морис Ришар Трофи».

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В середине второго периода Радулов отличился самостоятельно, неуловимым касанием подправив шайбу после мощного выстрела Джона Клингберга, но на концовку сил у техасцев не хватило. Овечкин забил в большинстве, забив свой 44-й гол в сезоне и 602-й в карьере, обойдя по общему числу шайб знаменитого Яри Курри, а за пять минут до конца основного времени точку в матче поставил защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.

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«Все должны работать с полной отдачей. Это нелегко, но никто не собирается нам помогать и сдаваться. Мы в непростой ситуации, но стараемся выложиться в каждом матче, в каждой смене. В третьем периоде у нас было много моментов, прежде, чем “Вашингтон” забил. Нужно идти дальше и пытаться исправить ситуацию, сейчас каждый матч для нас нужно воспринимать, как последний», — заявил Радулов, команда которого отстаёт от последнего кубкового места на 2 очка.

Кучеров забил, Василевский установил рекорд

«Тампа» смогла выиграть домашний матч с «Торонто», уступая к середине второго периода с дефицитом в три шайбы. Главными творцами «возвращения» стали, по традиции, российские легионеры: Андрей Василевский отразил 27 бросков и установил новый клубный рекорд по количеству побед (41), а Никита Кучеров забросил свою 37-ю шайбу в сезоне, не дав форварду «Колорадо» Натану Маккиннону приблизиться к себе в споре лучших бомбардиров.

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«Я о рекорде не думал. Спасибо партнёрам, которые в каждом матче помогали и поддерживали меня. В последних матчах я довольно много пропускал, теперь нужно выправлять положение», — заметил Василевский.

Лайне получил травму

Главный конкурент Александра Овечкина за титул лучшего снайпера сезона Патрик Лайне не смог продлить свою результативную серию. В домашнем матче с «Лос-Анджелесом» финн получил травму, неудачно сблокировав бросок во втором периоде, и доиграть встречу не смог. 15-матчевая очковая серия Лайне прервалась, но форвард сумел избежать худших последствий, и должен выйти на лёд в следующем матче с «Анахаймом».

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