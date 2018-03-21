Панарин оформил хет-трик, Кейн потерял шансы на плей-офф. Так кто кого «тащил»?
А Овечкин осложнил жизнь Радулову.
А Овечкин осложнил жизнь Радулову.
Когда в межсезонье Артемий Панарин был обменял в «Коламбус» из «Чикаго», все задавались вопросом о том, как же он будет играть без своего привычного партнёра — суперзвезды «Блэкхоукс» Патрика Кейна. «Вы знаете, на протяжении всей моей карьеры мне говорили о том, что я хорошо играю исключительно благодаря
Второй
Краткий итог этих постоянных сравнений Панарина и Кейна таков. Артемий оформил
Сейчас на счету у Артемия 68 очков в 74 матчах, и если
«Панарин — прирождённый снайпер. Это игрок, который должен решать исход матча, и он делал это на протяжении всего сезона. Он отлично играет в самых важных моментах, это помогает нам выигрывать», — отметил Панарина главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.
«Чувствовал себя прекрасно. Спал, правда, плохо — вчера у нас была игра, поспал часов шесть. Днём, правда, тоже часа три поспал — думал, проснусь только к третьему периоду, но уже в первом чувствовал себя хорошо. Психологически я чувствую себя сейчас намного увереннее, чем в “Чикаго”. Говорят, что у нас есть сделка с Лундквистом? Да вот буквально вчера продлили, у нас же с ним контракт заканчивался. Никому только об этом не рассказывайте, это нелегально. Если честно, я во вратарях вообще не разбираюсь. Наверное, это стечение обстоятельств, да и от игры команды зависит, кому именно из голкиперов удаётся забить.
Варламов отправил Кейна в отпуск
Поражение в домашнем матче с «Колорадо» лишило «чёрных ястребов» всех возможностей продолжить борьбу за место в плей-офф: в настоящий момент «Чикаго» занимает третье место с конца в Западной конференции, отставая от кубковой зоны на 17 очков. Главным обидчиком «Блэкхоукс» стал голкипер «лавин» Семён Варламов, отразивший 44 броска, и не справившийся лишь с выстрелом защитника Брента Сибрука в большинстве. Победа стала для Варламова четвёртой в пяти последних матчах, и «Колорадо» так же очень близок к тому, чтобы пробиться в число участников
Кроме Варламова традиционно хорош был Натан Маккиннон, который сделал ассистентский дубль, продлив свою результативную серию до 13 матчей (26 очков), а также финн Микко Рантанен, забивший эффектный гол, ставший победным.
Овечкин обошёл Курри
Визит в столицу США не помог «Далласу» прервать серию поражений. Команда Александра Радулова, ведущая отчаянную борьбу за попадание в кубковую восьмёрку, проиграла шестой матч кряду, хотя самого Тасманского дьявола невозможно обвинить в отсутствии старания. В концовке первого периода Александр помог Тайлеру Сегину реализовать численный перевес и сохранить для партнёра шансы на «Морис Ришар Трофи».
В середине второго периода Радулов отличился самостоятельно, неуловимым касанием подправив шайбу после мощного выстрела Джона Клингберга, но на концовку сил у техасцев не хватило. Овечкин забил в большинстве, забив свой 44-й гол в сезоне и 602-й в карьере, обойдя по общему числу шайб знаменитого Яри Курри, а за пять минут до конца основного времени точку в матче поставил защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.
«Все должны работать с полной отдачей. Это нелегко, но никто не собирается нам помогать и сдаваться. Мы в непростой ситуации, но стараемся выложиться в каждом матче, в каждой смене. В третьем периоде у нас было много моментов, прежде, чем “Вашингтон” забил. Нужно идти дальше и пытаться исправить ситуацию, сейчас каждый матч для нас нужно воспринимать, как последний», — заявил Радулов, команда которого отстаёт от последнего кубкового места на 2 очка.
Кучеров забил, Василевский установил рекорд
«Тампа» смогла выиграть домашний матч с «Торонто», уступая к середине второго периода с дефицитом в три шайбы. Главными творцами «возвращения» стали, по традиции, российские легионеры: Андрей Василевский отразил 27 бросков и установил новый клубный рекорд по количеству побед (41), а Никита Кучеров забросил свою 37-ю шайбу в сезоне, не дав форварду «Колорадо» Натану Маккиннону приблизиться к себе в споре лучших бомбардиров.
«Я о рекорде не думал. Спасибо партнёрам, которые в каждом матче помогали и поддерживали меня. В последних матчах я довольно много пропускал, теперь нужно выправлять положение», — заметил Василевский.
Лайне получил травму
Главный конкурент Александра Овечкина за титул лучшего снайпера сезона Патрик Лайне не смог продлить свою результативную серию. В домашнем матче с «Лос-Анджелесом» финн получил травму, неудачно сблокировав бросок во втором периоде, и доиграть встречу не смог. 15-матчевая очковая серия Лайне прервалась, но форвард сумел избежать худших последствий, и должен выйти на лёд в следующем матче с «Анахаймом».