Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Путин одной фразой свел на нет усилия Украины против РФ - эксперт
Музыкальное видео мам детей с синдромом Дауна растрогало соцсети
«Немного забавно»: в Польше о том, почему не поздравляют Путина
«Горячее» фото Юлии Высоцкой вызвало обсуждения в Сети
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс6
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс4
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс1
Колорадо Эвеланш5
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег ДжетсОТ2
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз2
Флорида Пантерз7
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред УингзБ5
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс4
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс3
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз4
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз3
Эдмонтон Ойлерз7
Все события
Собчак приехала в студию к Навальному и произошла ссора (видео)
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Стали известны вероятные кандидаты на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках
Загитова против всех: чего ждать от чемпионата мира
«Горячее» фото Юлии Высоцкой вызвало обсуждения в Сети
Знаменитости, чей размер груди никого не устраивает
Испанка умерла от лечения пчелиным ядом
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
08:47 (мск), источник: ТАСС

«Детройт» обыграл «Филадельфию», Свечников забросил первую шайбу в НХЛ

ТАСС, 21 марта. «Детройт» по буллитам победил «Филадельфию» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Детройта» шайбы забросили Дилан Ларкин (27-я и 55-я минуты), Люк Гленденинг (28) и Евгений Свечников (30). У гостей отличились Шон Кутюрье (29), Мэтт Рид (48), Шейн Гостисбеер (50) и Трэвис Конечны (55). Победный буллит на счету Франса Нильсена.

21-летний Свечников забросил первую шайбу в карьере в своем девятом матче в НХЛ (в текущем сезоне провел семь встреч). Он был назван третьей звездой матча. Россиянин был выбран «Детройтом» на драфте 2015 года под 19-м номером.

«Тампа» дома одержала волевую победу над «Торонто» — 4:3, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3. Российский форвард хозяев Никита Кучеров забросил 37-ю шайбу в сезоне, он продолжает лидировать в бомбардирской гонке с 94 очками.

«Флорида» разгромила на выезде «Оттаву» — 7:2, у гостей голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов.

Детройт Ред Уингз 5:4 Б
(0:0, 3:1, 1:3, 0:0, 1:0)
Филадельфия Флайерз
21.03.2018, 02:30 Регулярный чемпионат Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Дэйв Хэкстол
Вратари
Джимми Ховард Петр Мразек 29:57 (А. Лион 29:57)
1-й период
Радко Гудас 12:05
2-й период
22:27 Евгений Свечников
26:08 Дилан Ларкин (Д. Хелм)
27:13 Джонатан Эрикссон
27:59 Люк Гленденинг (Т. Дэйли)
Шон Кутюрье (Ш. Гостисбеер, К. Жиру) 28:53
29:57 Евгений Свечников (М. Фрк, Д. Ларкин)
3-й период
Мэтт Рид (С. Лотон, Й. Лехтеря) 47:46
48:40 Хенрик Зеттерберг
Шейн Гостисбеер (Я. Ворачек, К. Жиру) 49:40
54:06 Дилан Ларкин (Э. Манта)
Трэвис Конекны (Ш. Кутюрье, К. Жиру) 54:34
59:25 Дэнни Декейсер
Серия буллитов - победный бросок
Ф. Нильсен
Статистика
8 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Д. Ларкин (Детройт Ред Уингз), К. Жиру (Филадельфия Флайерз), Е. Свечников (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Восемь команд показали форму для чемпионата мира-2018
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках
Загитова против всех: чего ждать от чемпионата мира
Хет-трик Панарина помог «Коламбусу» победить в матче НХЛ
ЦСКА одержал третью победу над «Йокеритом» в серии плей-офф КХЛ
«Локомотив-Кубань» повторил собственный рекорд в Еврокубке
Моуринью опять набросился на свою команду. Зачем он это делает?
Россиянки одержали четвертую победу на ЧМ по керлингу
Новости
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь