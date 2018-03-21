«Детройт» обыграл «Филадельфию», Свечников забросил первую шайбу в НХЛ

Источник: AP 2018

В составе «Детройта» шайбы забросили Дилан Ларкин (27-я и 55-я минуты), Люк Гленденинг (28) и Евгений Свечников (30). У гостей отличились Шон Кутюрье (29), Мэтт Рид (48), Шейн Гостисбеер (50) и Трэвис Конечны (55). Победный буллит на счету Франса Нильсена.

21-летний Свечников забросил первую шайбу в карьере в своем девятом матче в НХЛ (в текущем сезоне провел семь встреч). Он был назван третьей звездой матча. Россиянин был выбран «Детройтом» на драфте 2015 года под 19-м номером.

«Тампа» дома одержала волевую победу над «Торонто» — 4:3, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3. Российский форвард хозяев Никита Кучеров забросил 37-ю шайбу в сезоне, он продолжает лидировать в бомбардирской гонке с 94 очками.