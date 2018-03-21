«Детройт» обыграл «Филадельфию», Свечников забросил первую шайбу в НХЛ
ТАСС, 21 марта. «Детройт» по буллитам победил «Филадельфию» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 21 марта. «Детройт» по буллитам победил «Филадельфию» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Детройта» шайбы забросили Дилан Ларкин (27-я и 55-я минуты), Люк Гленденинг (28) и Евгений Свечников (30). У гостей отличились Шон Кутюрье (29), Мэтт Рид (48), Шейн Гостисбеер (50) и Трэвис Конечны (55). Победный буллит на счету Франса Нильсена.
21-летний Свечников забросил первую шайбу в карьере в своем девятом матче в НХЛ (в текущем сезоне провел семь встреч). Он был назван третьей звездой матча. Россиянин был выбран «Детройтом» на драфте 2015 года под 19-м номером.
«Тампа» дома одержала волевую победу над «Торонто» — 4:3, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3. Российский форвард хозяев Никита Кучеров забросил 37-ю шайбу в сезоне, он продолжает лидировать в бомбардирской гонке с 94 очками.
«Флорида» разгромила на выезде «Оттаву» — 7:2, у гостей голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов.
|Детройт Ред Уингз
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5:4 Б
(0:0, 3:1, 1:3, 0:0, 1:0)
|Филадельфия Флайерз
|Джефф Блэшилл
|Дэйв Хэкстол
|Джимми Ховард
|Петр Мразек 29:57 (А. Лион 29:57)
|1-й период
|Радко Гудас
|12:05
|2-й период
|22:27
|Евгений Свечников
|26:08
|Дилан Ларкин (Д. Хелм)
|27:13
|Джонатан Эрикссон
|27:59
|Люк Гленденинг (Т. Дэйли)
|Шон Кутюрье (Ш. Гостисбеер, К. Жиру)
|28:53
|29:57
|Евгений Свечников (М. Фрк, Д. Ларкин)
|3-й период
|Мэтт Рид (С. Лотон, Й. Лехтеря)
|47:46
|48:40
|Хенрик Зеттерберг
|Шейн Гостисбеер (Я. Ворачек, К. Жиру)
|49:40
|54:06
|Дилан Ларкин (Э. Манта)
|Трэвис Конекны (Ш. Кутюрье, К. Жиру)
|54:34
|59:25
|Дэнни Декейсер
|Ф. Нильсен
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Д. Ларкин (Детройт Ред Уингз), К. Жиру (Филадельфия Флайерз), Е. Свечников (Детройт Ред Уингз)