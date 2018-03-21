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08:40 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» обыграл «Даллас» в матче НХЛ, Овечкин и Радулов забросили по шайбе

ТАСС, 21 марта. «Вашингтон» обыграл «Даллас» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе хозяев шайбы забросили Ти Джей Оши (25-я минута), Мэтт Нисканен (26), Александр Овечкин (34) и Джон Карлсон (46). У гостей отличились Тайлер Сегин (17), Александр Радулов (32) и Джейми Бенн (39).

Овечкин забросил 602-ю шайбу в карьере и с этим результатом вышел на чистое 19-е место в списке снайперов за всю историю лиги. На первом месте с 894 шайбами находится Уэйн Гретцки. Российский форвард лидирует в снайперской гонке текущего сезона, на его счету 44 шайбы. Во встрече с «Далласом» он также записал на свой счет две передачи.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропускал встречу из-за травмы, полученной в предыдущем матче. Александр Радулов, помимо гола, сделал передачу, теперь на его счету 65 (39+26) очков в сезоне, в матче он нанес три броска по воротам и заработал четыре минуты штрафа.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» (91 очко) занимает четвертое место, «Даллас» (84) идет девятым на Западе.

Вашингтон Кэпиталз 4:3
(0:1, 3:2, 1:0)
Даллас Старз
21.03.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Кен Хичкок
Вратари
Брэден Холтби Кари Лехтонен 59:39
1-й период
Александр Радулов 08:31
15:12 Никлас II Бэкстрем
Тайлер Сегин (А. Радулов, Й. Клингберг) 16:04
19:00 Никлас II Бэкстрем
2-й период
21:50 Александр Овечкин
24:07 Ти. Джей. Оши (Л. Эллер, А. Овечкин)
25:32 Мэтт Нисканен
29:43 Михал Кемпны
Александр Радулов (Й. Клингберг, Джей. Бенн) 31:48
33:22
33:41 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Ти.Дж. Оши)
Джейми Бенн 38:15
3-й период
53:48 Брукс Орпик
Радек Факса 53:48
55:01 Джон Карлсон (А. Овечкин, Л. Эллер)
Александр Радулов 58:02
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Й. Клингберг (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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