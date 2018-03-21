«Вашингтон» обыграл «Даллас» в матче НХЛ, Овечкин и Радулов забросили по шайбе
ТАСС, 21 марта. «Вашингтон» обыграл «Даллас» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 21 марта. «Вашингтон» обыграл «Даллас» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Ти Джей Оши (25-я минута), Мэтт Нисканен (26), Александр Овечкин (34) и Джон Карлсон (46). У гостей отличились Тайлер Сегин (17), Александр Радулов (32) и Джейми Бенн (39).
Овечкин забросил 602-ю шайбу в карьере и с этим результатом вышел на чистое 19-е место в списке снайперов за всю историю лиги. На первом месте с 894 шайбами находится Уэйн Гретцки. Российский форвард лидирует в снайперской гонке текущего сезона, на его счету 44 шайбы. Во встрече с «Далласом» он также записал на свой счет две передачи.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропускал встречу
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» (91 очко) занимает четвертое место, «Даллас» (84) идет девятым на Западе.
|Вашингтон Кэпиталз
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4:3
(0:1, 3:2, 1:0)
|Даллас Старз
|Барри Тротц
|Кен Хичкок
|Брэден Холтби
|Кари Лехтонен 59:39
|1-й период
|Александр Радулов
|08:31
|15:12
|Никлас II Бэкстрем
|Тайлер Сегин (А. Радулов, Й. Клингберг)
|16:04
|19:00
|Никлас II Бэкстрем
|2-й период
|21:50
|Александр Овечкин
|24:07
|Ти. Джей. Оши (Л. Эллер, А. Овечкин)
|25:32
|Мэтт Нисканен
|29:43
|Михал Кемпны
|Александр Радулов (Й. Клингберг, Джей. Бенн)
|31:48
|33:22
|33:41
|Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Ти.Дж. Оши)
|Джейми Бенн
|38:15
|3-й период
|53:48
|Брукс Орпик
|Радек Факса
|53:48
|55:01
|Джон Карлсон (А. Овечкин, Л. Эллер)
|Александр Радулов
|58:02
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Й. Клингберг (Даллас Старз)