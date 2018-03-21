«Вашингтон» обыграл «Даллас» в матче НХЛ, Овечкин и Радулов забросили по шайбе

Овечкин забросил 602-ю шайбу в карьере и с этим результатом вышел на чистое 19-е место в списке снайперов за всю историю лиги. На первом месте с 894 шайбами находится Уэйн Гретцки. Российский форвард лидирует в снайперской гонке текущего сезона, на его счету 44 шайбы. Во встрече с «Далласом» он также записал на свой счет две передачи.