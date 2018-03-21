«Коламбус» одержал девятую победу подряд в НХЛ, Панарин сделал хет-трик

В составе хозяев шайбы забросили Кевин Хейз (34-я минута), Мика Зибанежад (48) и Крис Крайдер (59). У победителей отличились Александр Веннберг (15), Артемий Панарин (30, 52, 60) и Маркус Нутиваара (45).

Панарин оформил второй хет-трик в карьере. Он провел на льду 16 минут 9 секунд, помимо трех голов, на его счету результативная передача, форвард был признан первой звездой встречи. Он набрал 68 (25+43) очков в 74 матчах сезона.