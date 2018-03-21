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08:13 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» одержал девятую победу подряд в НХЛ, Панарин сделал хет-трик

ТАСС, 21 марта. «Коламбус» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе хозяев шайбы забросили Кевин Хейз (34-я минута), Мика Зибанежад (48) и Крис Крайдер (59). У победителей отличились Александр Веннберг (15), Артемий Панарин (30, 52, 60) и Маркус Нутиваара (45).

Панарин оформил второй хет-трик в карьере. Он провел на льду 16 минут 9 секунд, помимо трех голов, на его счету результативная передача, форвард был признан первой звездой встречи. Он набрал 68 (25+43) очков в 74 матчах сезона.

Российский голкипер Сергей Бобровский («Коламбус») отразил 29 бросков по воротам. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился голевым пасом.

«Коламбус» одержал девятую победу подряд, в турнирной таблице Восточной конференции клуб с 87 очками занимает шестое место, «Рейнджерс» (72) — 12-е.

«Эдмонтон» в гостях обыграл «Каролину» — 7:3, «Айлендерс» дома победили «Питтсбург» — 4:1, российский форвард гостей Евгений Малкин очков не набрал.

Нью-Йорк Рейнджерс 3:5
(0:1, 1:1, 2:3)
Коламбус Блю Джэкетс
21.03.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Джон Торторелла
Вратари
Хенрик Лундквист 56:48 (Х. Лундквист 58:08-59:25, Х. Лундквист 59:58) Сергей Бобровский 29:21 (С. Бобровский 29:28)
1-й период
Александр Веннберг (Т. Ванек, Р. Мюррей) 14:05
2-й период
Артемий Панарин (М. Летестю, Ян Коул) 29:28
30:07 Нил Пионк
33:02 Пол Кэри
33:44 Кевин Хэйс (Й. Фаст)
Маркус Нутиваара 34:45
3-й период
Маркус Нутиваара (А. Панарин, Н. Фолиньо) 44:05
Артемий Панарин 46:32
47:16 Мика Зибанежад (Н. Пионк, П. Бучневич)
Артемий Панарин (К. Аткинсон, Н. Фолиньо) 51:19
Бун Дженнер 53:36
Томас Ванек 56:54
58:08 Крис Крайдер (Б. Шей, Р. Спроул)
Артемий Панарин (Ян Коул) п.в. 59:58
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Ян Коул (Коламбус Блю Джэкетс), Н. Фолиньо (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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