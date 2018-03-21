«Коламбус» одержал девятую победу подряд в НХЛ, Панарин сделал хет-трик
ТАСС, 21 марта. «Коламбус» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 21 марта. «Коламбус» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Кевин Хейз (34-я минута), Мика Зибанежад (48) и Крис Крайдер (59). У победителей отличились Александр Веннберг (15), Артемий Панарин (30, 52, 60) и Маркус Нутиваара (45).
Панарин оформил второй
Российский голкипер Сергей Бобровский («Коламбус») отразил 29 бросков по воротам. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился голевым пасом.
«Коламбус» одержал девятую победу подряд, в турнирной таблице Восточной конференции клуб с 87 очками занимает шестое место, «Рейнджерс» (72) — 12-е.
«Эдмонтон» в гостях обыграл «Каролину» — 7:3, «Айлендерс» дома победили «Питтсбург» — 4:1, российский форвард гостей Евгений Малкин очков не набрал.
|Нью-Йорк Рейнджерс
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3:5
(0:1, 1:1, 2:3)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Ален Виньо
|Джон Торторелла
|Хенрик Лундквист 56:48 (Х. Лундквист 58:08-59:25, Х. Лундквист 59:58)
|Сергей Бобровский 29:21 (С. Бобровский 29:28)
|1-й период
|Александр Веннберг (Т. Ванек, Р. Мюррей)
|14:05
|2-й период
|Артемий Панарин (М. Летестю, Ян Коул)
|29:28
|30:07
|Нил Пионк
|33:02
|Пол Кэри
|33:44
|Кевин Хэйс (Й. Фаст)
|Маркус Нутиваара
|34:45
|3-й период
|Маркус Нутиваара (А. Панарин, Н. Фолиньо)
|44:05
|Артемий Панарин
|46:32
|47:16
|Мика Зибанежад (Н. Пионк, П. Бучневич)
|Артемий Панарин (К. Аткинсон, Н. Фолиньо)
|51:19
|Бун Дженнер
|53:36
|Томас Ванек
|56:54
|58:08
|Крис Крайдер (Б. Шей, Р. Спроул)
|Артемий Панарин (Ян Коул)
|п.в.
|59:58
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Ян Коул (Коламбус Блю Джэкетс), Н. Фолиньо (Коламбус Блю Джэкетс)