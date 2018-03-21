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«Эдмонтон» забросил 7 шайб «Каролине», «Айлендерс» победили «Питтсбург»
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина Харрикейнз» на домашней площадке потерпел разгромное поражение от «Эдмонтон Ойлерс» — 3:7 (2:3, 1:3, 0:1).
Российский нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев провёл на льду 12 минут 8 секунд и результативными действиями не отметился.
«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин нанёс всего 1 бросок по воротам, заработал 2 минуты штрафа и очков не набрал.
|Каролина Харрикейнз
|
3:7
(2:3, 1:3, 0:1)
|Эдмонтон Ойлерз
|Билл Питерс
|Тодд Маклеллан
|Скотт Дарлинг
|Кэм Тэлбот
|1-й период
|04:30
|Брок Макгинн
|Дрейк Каджула (Л. Драйзайтль, П. Оберг)
|04:53
|Мэттью Беннинг (К. Макдэвид, Р. Ньюджент-Хопкинс)
|06:53
|Райан Стром
|09:17
|Ииро Пакаринен
|14:12
|14:54
|Себастьян Ахо (Дж. Фольк, Джор. Стаал)
|2-й период
|Понтус Оберг (Л. Драйзайтль)
|21:32
|24:12
|Теуво Терявяйнен (С. Ахо, Э. Линдхольм)
|25:57
|Клас Дальбек
|Йоанн Овитю (Л. Драйзайтль, П. Оберг)
|31:54
|Леон Драйзайтль (Е. Пульюярви, Й. Овитю)
|35:37
|Дрейк Каджула
|38:00
|3-й период
|Ессе Пульюярви (М. Лучич, Р. Стром)
|53:06
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), П. Оберг (Эдмонтон Ойлерз), С. Ахо (Каролина Харрикейнз)