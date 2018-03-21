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Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
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Каролина Харрикейнз3
Эдмонтон Ойлерз7
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08:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эдмонтон» забросил 7 шайб «Каролине», «Айлендерс» победили «Питтсбург»

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

«Каролина Харрикейнз» на домашней площадке потерпел разгромное поражение от «Эдмонтон Ойлерс» — 3:7 (2:3, 1:3, 0:1).

Российский нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев провёл на льду 12 минут 8 секунд и результативными действиями не отметился.

«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин нанёс всего 1 бросок по воротам, заработал 2 минуты штрафа и очков не набрал.

Каролина Харрикейнз 3:7
(2:3, 1:3, 0:1)
Эдмонтон Ойлерз
21.03.2018, 02:00 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Билл Питерс Тодд Маклеллан
Вратари
Скотт Дарлинг Кэм Тэлбот
1-й период
04:30 Брок Макгинн
Дрейк Каджула (Л. Драйзайтль, П. Оберг) 04:53
Мэттью Беннинг (К. Макдэвид, Р. Ньюджент-Хопкинс) 06:53
Райан Стром 09:17
Ииро Пакаринен 14:12
14:54 Себастьян Ахо (Дж. Фольк, Джор. Стаал)
2-й период
Понтус Оберг (Л. Драйзайтль) 21:32
24:12 Теуво Терявяйнен (С. Ахо, Э. Линдхольм)
25:57 Клас Дальбек
Йоанн Овитю (Л. Драйзайтль, П. Оберг) 31:54
Леон Драйзайтль (Е. Пульюярви, Й. Овитю) 35:37
Дрейк Каджула 38:00
3-й период
Ессе Пульюярви (М. Лучич, Р. Стром) 53:06
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), П. Оберг (Эдмонтон Ойлерз), С. Ахо (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Айлендерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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