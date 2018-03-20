«ЧМ — это “отходняк” после Олимпиады»: Каспарайтис — о неделе НХЛ

Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис подвёл итоги недели регулярного чемпионата НХЛ, рассказал, как относится к чемпионату мира в олимпийский год и выразил мнение, что в гонке снайперов лиги ещё ничего не решено.

Травма Кузнецова

«Каждый игрок знает, как ему восстанавливаться, как готовиться к решающим отрезкам сезона. Если Женя будет готов, то он непременно сыграет в ближайших встречах “столичных”, а также в нужной форме подойдёт к плей-офф. При необходимости, конечно, он возьмёт определённую паузу, но здесь уже дело врачей. Но как профессиональный хоккеист могу вам сказать, что любой уважающий себя игрок всегда рвётся в бой. И с травмой, и без неё. Так что не сомневаюсь, что скоро мы увидим Кузнецова на льду».

Дерзкий Лайне против Овечкина

«Лайне показывает себя отличным игроком, с роскошным броском, как и у Саши Овечкина. Сейчас у обоих по 43 гола в гонке снайперов. “Виннипег” демонстрирует хороший хоккей, плюс я думаю, что финну немножко везёт. Ему немного легче забивать голы, нежели Овечкину. Про Сашу уже все знают: его сильные стороны, манеру игры. Лайне ещё не до конца изучили, против него играют мягче, чем в ситуации с россиянином. Не думаю, что резвость Лайне как-то подстегнёт Овечкина, потому что он и без этого хочет забивать в каждой игре. Иногда получается, иногда — нет. Так что это не зависит от других обстоятельств».

Малкин, Карлссон, Маккиннон — претенденты на «Морис Ришар»?

«Теоретически на “Морис Ришар” ещё могут претендовать Евгений Малкин, Вильям Карлссон и Натан Маккиннон. Кучерова я бы тоже не стал сбрасывать со счетов. Но если брать того же Малкина, то он хоккеист иного плана, нежели Овечкин и Лайне. Эти двое сосредоточены на забивании, а Женя может отдать, подыграть другим. Вряд ли Малкин думает об этой гонке. Конечно, приятно забрасывать шайбы, но он, повторюсь, игрок иного плана. 40 голов — уже большой плюс для него. Перед Малкиным в “Питтсбурге” стоят другие задачи, задачи догнать Овечкина в гонке снайперов у него нет».

Тарасенко и «Сент-Луис»

«Тарасенко впервые за два сезона пропустил матч “регулярки”. Без Володи “Сент-Луису” будет ещё тяжелее, так что желаем нашему форварду скорейшего выздоровления. “Блюзмены”, как и “Чикаго”, в нынешнем сезоне неприятно удивляют. Их называли в числе претендентов на кубок Стэнли, но они сейчас находятся вне зоны плей-офф. На выступлении команды Майка Йео серьёзно сказались травмы ведущих хоккеистов. Но и игровые моменты нельзя исключать. Тренерскому штабу нужно серьёзно задуматься».

Девять команд в плей-офф — это нормально

«Скоро в лиге появится клуб из Сиэтла. Я приветствую этот ход НХЛ. Считаю, что если из каждой конференции в плей-офф будет попадать по девять команд, то это нормально. Лига и клубы будут больше зарабатывать, нельзя забывать, что хоккей — это не только зрелище, но и большой бизнес. Чем больше игр, тем лучше для всех. И для болельщиков, и для телевидения, и для организаторов. Так что ждём изменений».

Грядущий чемпионат мира

«Чемпионат мира — это “отходняк” после Олимпиады. Той же сборной России, выигравшей Олимпийские игры, будет тяжело настроиться на мировое первенство. Лучше бы в олимпийский год вообще не было чемпионата мира, его можно пропускать, он не нужен. Но если в Данию привезут хороших игроков, чьи команды не попали в плей-офф, то это будет большой плюс. Да, прошедшая Олимпиада была без игроков НХЛ. Но у меня есть ощущение, что многие ветераны из того же “Чикаго” не полетят на чемпионат мира. Видимо, у них что-то со здоровьем, потому что они отвратительно играют в этом году».

Лундквист и Георгиев