«Вас когда-нибудь били кулаком в лицо?» Одно из самых суровых противостояний в НХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Вас когда-нибудь били прямо в лицо?

Не толкали, не хватали… а именно били кулаком?

Потому что для меня это самое яркое вспоминание о многолетнем противостоянии «Эдмонтона» и «Калгари». Именно эта картина всплывает у меня в голове.

«Битва при Альберте» — это как удар, который врезается прямо тебе в челюсть. Ты можешь ожидать этого или нет, но должен быть готов к тому, что завтра утром ты все еще будешь чувствовать его. И через день. И через два дня.

Когда я только делал первые шаги в НХЛ в начале 80-х, противостояние начало набирать обороты. С 1981 по 1991 годы «Ойлерз» и «Флэймз» были лучшими командами в нашей конференции, так что встречи проходили в ожесточенной борьбе. Самое напряженное противостояние, в котором мне доводилось участвовать.

Все помнят фамилии выдающихся игроков, которые собрались в этих командах. Гретцки, Курри и Мессье… Гленн Андерсон и Пол Коффи… Джо Нуиндайк, Эл Макиннис и Джоуи Маллен… и многие и многие другие… Но мне больше всего запомнилось, насколько сурово соперники бились на льду.

Каждый раз, когда мы сражались с «Калгари»… это было жестоко и яростно.

Ничего не значащая предсезонная игра?

Жестоко.

Проходной матч в марте?

Жестоко и весело.

Если «Эдмонтону» и «Калгари» предстояло встретиться, а в то время мы играли очень часто, то все ждали побоища. Все знали, что грядет.

Я уверен, что даже благотворительный матч закончился бы мордобоем. В составе обоих коллективов были люди, которые могли постоять за себя. Беспощадные Дэйв Семенко, Марти Максорли, Дэйв Браун, Тим Хантер, Ник Фотю… настоящие легенды. И они могли уничтожить тебя одним взмахом руки.

Но в то же время все было иначе в те годы. Все решалось на льду между мужиками. Да, матчи были жестокими и беспощадными, но все проходило на наших условиях… На условиях игроков, если вы понимаете, о чем я веду речь? На льду находились парни, которые разбирались между собой.

Не кто-то, сидящий в офисе где-нибудь в Нью-Йорке или Торонто… Все решали мы. Игроки. Да, бои были беспощадные, но мы понимали, на что идем. В ту эпоху настоящие противостояния ценились гораздо выше.

Все разрешалось само собой, понимаете?

Безусловно, в то время все орудовали клюшками гораздо активнее, но вы практически не увидите грязных атак со спины. Вы знали своего соперника… очень хорошо. А они знали вас. И если ты собирался что-нибудь сделать с Гретцки, то прекрасно понимал, что вскоре тебе придется объясняться с Максорли или Семенко. А эти парни по уровню мастерства в своем ремесле ни в чем не уступали хоккейным талантам Уэйна. Просто несколько иной набор навыков. И тебя ничего не могло спасти. Если ты что-то сделал, то готовься отвечать за свой поступок.

И я не говорю о денежном штрафе, который грозит игрокам сейчас.

Штраф? Бросьте! Всем плевать. Это просто несерьезно. Парни зашибают такие бабки, что даже не заметят эту суммы.

А вот удар в морду?

Что же… это совсем другое дело.

Если кто-то вмажет тебе по роже… со всей силы, от души… БАМ!.. Это цену ты прочувствуешь сполна.

Это совсем другая история.

Так что, как бы игроки «Эдмонтона» и «Калгари» не ненавидели бы друг друга в те годы, грязная игра встречалась очень редко. Все старались держать себя в рамках.

Жестче, но чище… Наверное, можно сказать так.

Даже после драк парни могли вечером собраться и все вместе пойти попить пивка. Все разногласия оставались на льду. А после матча ты оставался с осознанием того, что стал участником великого противостояния.

Мы отдавали игре всех себя: пот, кровь, слезы… А потом шли пить пиво.

Для парней вроде меня это было просто классно. Потому что я никогда по-настоящему не дрался.

Вратари вообще не дерутся. Во всяком случае, в большинстве случаев. Мы просто общаемся.

Мы близко дружили с Майком Верноном. Как и с Реджи Лемелином. И я совершенно не собирался драться с этими ребятами, когда мы играли против «Огоньков». Мы были коллегами по ремеслу и прекрасно понимали друг друга. Так что встречались во время потасовок в центре льда и общались. Стояли в сторонке и любовались фейерверком.

Наверное, это может звучать несколько странно, но обычно все проходило именно так. Что нам еще оставалось делать? Просто разговаривали, пока они вышибали друг другу мозги.

Да, посмотрите сами… я уселся на лед, как ленивый медведь, и обмениваюсь фразами с Реджи, пока Дон Джексон и Джим Пеплински завершают свой спарринг.

Скажем так, я наблюдал с лучших мест за самым ожесточенным клубным противостоянием своего времени.

И каким-то образом я пережил «Битву при Альберте» без серьезного урона для здоровья.

***

Когда приближалась дата игры, Альберта всегда заводилась. Но меня всегда поражало, что люди говорят об этом противостоянии не только, как о встрече двух команд, а как о битве двух городов.

И это не делает им чести.

«Битва при Альберте» — это не просто сражение между двумя клубами НХЛ. Это нечто большое. Это столкновение двух городов — Эдмонтона и Калгари.

И всех жителей этих городов.

Если вы выросли в одном из этих мест, то понимаете, о чем я говорю.

Я родился и получил воспитание в Эдмонтоне. И с юных лет, годиков с трех, мне вдалбливали одну мысль: ты не должен любить Калгари. Такое воспитание, как по-другому относится к этому городу?

Это острое соперничество.

Даже на уровне детских команд. Все то же самое. Калгари против Эдмонтона? Игра будет тяжелой. Жесткой.

Более того, некоторые люди, которые росли вместе со мной, не будут скрывать, что ненавидят Калгари.

«На дух не переношу этот город», — говорят они каждый раз, когда заходит об этом речь.

Я не разделяю их взглядов.

Ненависть — это слишком сильное чувство. Я считаю, что ты можешь очень сильно недолюбливать соперника, желать им каждый раз поражения, но не ненавидеть. Вместо этого лучше наслаждайся осознанием того, что ты являешься частичкой такого противостояния. И что ты каждый раз можешь испытать такой прилив адреналина, будто ты чувствуешь, что готов прошибить бетонную стену.

Понимаете, если твои симпатии на стороне «Эдмонтона», команда выступает неудачно, но берет верх над «Калгари»… Сезон можно считать сносным. И наоборот, ты можешь проводить отличный сезон, но, если ты проиграл «Флэймз»… радоваться особо нечему. Так было тогда, когда я делал первые шаги в хоккее, так остается и по сей день.

Это все еще нечто большее, чем просто хоккейная игра, когда на лед выходят «Эдмонтон» и «Калгари».

Конечно, во времена моей игровой карьеры все эти бои в регулярном чемпионате были лишь разогревом перед встречей в плей-офф. Потому что мы знали, что нам обязательно предстоит там встретиться. И я должен признать, что немного грустно осознавать, что мы не видели этого противостояния в плей-офф уже приличное время. И теперь вы уже сами понимаете почему. А для тех, кто еще не в курсе… перечитайте эту статью.

Для нас не было ничего важнее.

И нет до сих пор!

По сей день!

Встречи «Эдмонтона» и «Калгари» возвращают меня в мое прошлое, в мое детство, которое проходило в городе Спрюс-Грув, провинция Альберта. Я играл против соперников из Калгари, когда был маленьким, когда стал профессиональным хоккеистом, когда попал в НХЛ… И даже теперь, когда я постарел, я все еще остаюсь фанатом, который не может пропустить эти встречи.

У них очень богатая история… это особенное соперничество.

И чем ближе приближается дата очередного матча, тем четче ты это ощущаешь.

Я уже давным-давно не играю за «Эдмонтон». Но люди все еще подходят ко мне, хотят пожать руку и вспоминают те сэйвы, что я делал когда-то в матчах с «Калгари».