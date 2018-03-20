Артем Анисимов: Кого я хотел бы научить хоккею? Криштиану Роналду

Источник: Советский спорт

— Привет, Артем! Ну что с вами только о хоккее говорят? Давайте сменим тему.

— Согласен. А о чем тогда?

— Например, кого из известных спортсменов вы хотели бы потренировать?

— Любой вид спорта? У меня в голове крутится много великих фамилий. Но пусть это будет Криштиану Роналду. Это мой самый любимый футболист. Пусть теперь станет хоккеистом.

И я часто смотрю матчи мадридского «Реала». В восторге от Криштиану — какой это атлет, чего он добился. С каждым годом он все лучше и лучше.

— Если бы после сезона вам предложили участие в передаче вроде «Танцы на льду», вы бы согласились?

— Нет. Очень сложно танцевать на льду. Это тяжелее, чем хоккей. В фигурном катании нужны техника, артистизм. А я — человек скромный, не могу свои эмоции показывать на людях.

— А любите петь?

— Нет. И в караоке не хожу.

— И в душе не поете?

— Не-а. Но я слушаю «Камеди радио». И смотрю «Камеди Клаб». Любимые артисты? Нравится дуэт Скороход и Карибидис.

— С кем из известных актеров вы хотели бы встретиться?

— Том Хэнкс.

— Кто в вашей команде лучше всего готовит?

— Этого я не знаю. Сам не готовлю. Что дали, то и ем. Спрашивают предпочтение, конечно. Супруга замечательно готовит. Бывает, один раз в год что-то могу сделать у плиты. Но не чаще!

— Если выбирать одно блюдо, которое останется с вами на всю жизнь — что это?

— Картофельный суп с фрикадельками.

— Кто в раздевалке у вас самый веселый?

— Брент Сибрук. А раньше был Артемий Панарин.

— Над кем в «Чикаго» интереснее прикалываться?

— Томаш Юрко. Вообще мы хорошо общаемся, часто шутим друг над другом.

— С кем из партнеров по «Чикаго» вы пошли бы в кино?

— Тот же Юрко.

— Если вас поставить музыкантом в рок-группу, то куда?

— Хм-м… AC/DC.

— И на чем?

— На барабанах.

— Могут ли быть друзья в других командах?

— На льду — нет, мы соперники. А когда закончился матч, то мы снова друзья.