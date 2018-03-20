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14:52 (мск), источник: Советский спорт

Артем Анисимов: Кого я хотел бы научить хоккею? Криштиану Роналду

Форвард «Блэкхокс» Артем Анисимов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Чикаго, ответив на нестандартные вопросы.

Источник: Советский спорт

— Привет, Артем! Ну что с вами только о хоккее говорят? Давайте сменим тему.
— Согласен. А о чем тогда?

— Например, кого из известных спортсменов вы хотели бы потренировать?
— Любой вид спорта? У меня в голове крутится много великих фамилий. Но пусть это будет Криштиану Роналду. Это мой самый любимый футболист. Пусть теперь станет хоккеистом.

И я часто смотрю матчи мадридского «Реала». В восторге от Криштиану — какой это атлет, чего он добился. С каждым годом он все лучше и лучше.

— Если бы после сезона вам предложили участие в передаче вроде «Танцы на льду», вы бы согласились?
— Нет. Очень сложно танцевать на льду. Это тяжелее, чем хоккей. В фигурном катании нужны техника, артистизм. А я — человек скромный, не могу свои эмоции показывать на людях.

— А любите петь?
— Нет. И в караоке не хожу.

— И в душе не поете?
Не-а. Но я слушаю «Камеди радио». И смотрю «Камеди Клаб». Любимые артисты? Нравится дуэт Скороход и Карибидис.

— С кем из известных актеров вы хотели бы встретиться?
— Том Хэнкс.

— Кто в вашей команде лучше всего готовит?
— Этого я не знаю. Сам не готовлю. Что дали, то и ем. Спрашивают предпочтение, конечно. Супруга замечательно готовит. Бывает, один раз в год что-то могу сделать у плиты. Но не чаще!

— Если выбирать одно блюдо, которое останется с вами на всю жизнь — что это?
— Картофельный суп с фрикадельками.

— Кто в раздевалке у вас самый веселый?
— Брент Сибрук. А раньше был Артемий Панарин.

— Над кем в «Чикаго» интереснее прикалываться?
— Томаш Юрко. Вообще мы хорошо общаемся, часто шутим друг над другом.

— С кем из партнеров по «Чикаго» вы пошли бы в кино?
— Тот же Юрко.

— Если вас поставить музыкантом в рок-группу, то куда?
Хм-м… AC/DC.

— И на чем?
— На барабанах.

— Могут ли быть друзья в других командах?
— На льду — нет, мы соперники. А когда закончился матч, то мы снова друзья.

— Нелегко вам было проезжать мимо вратаря «Колорадо», вашего товарища по ярославскому «Локомотиву» Семена Варламова?
— Ой, это мое любимое дело — мимо Варламова проезжать и думать, что я ему забью. Обожаю такое! Я ему забивал раньше. И ощущения от того гола были обалденные!

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