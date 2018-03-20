Трое уже дома, ждать других? Как сложился сезон для россиян, уехавших в НХЛ

Источник: AP 2018

Летом 2017 года в НХЛ уехали 10 россиян. Кто-то, как Дадонов, отправился по уже некогда проторенной дорожке, кто-то нырнул в омут с головой. Как сложился для них этот сезон?

н. Евгений Дадонов («Флорида»)

НХЛ: 62 матча, 22+32, «+4», 8 минут штрафа, 18.54 игрового времени в среднем за игру

Челябинский форвард был одним из двух россиян, кто летом уезжал в НХЛ на роль лидера клуба. Но стал единственным, кто с лихвой оправдал ожидания. Дадонов вернулся во «Флориду» после пяти лет отсутствия зрелым и сложившимся игроком, двукратным обладателем Кубка Гагарина и человеком, который обладает потрясающим чувством гола. «Флорида» продолжает борьбу за восьмёрку, а сам Дадонов регулярно набирает очки — лишь раз в сезоне он не мог пополнить свою копилку пять игр подряд.

Евгений выходит в первом звене с Александром Барковым и Ником Бьюгстадом и является четвёртым бомбардиром команды, хотя из-за травмы в начале зимы пропустил две недели, поэтому сыграл на семь-восемь матчей меньше других.

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н. Вадим Шипачёв («Вегас»)

НХЛ: 3 матча, 1+0, «+3», 2 минуты штрафа, 10.35 за игру

Второй россиянин, от которого много ждали в «Вегасе» и изначально рассчитывали как на одного из ведущих центов. Не зря же весной с ним подписали двухлетний контракт на солидную сумму — $ 9 млн. Однако в конце лета всё изменилось. В Городе Грехов неожиданно собралась невероятно боеспособная команда, где одному из лучших центров КХЛ не нашлось места. Вообще.

Шипачёв провёл всего три матча за «Вегас», забил один гол, играл по 10 с половиной минут, не выходил на большинство… Чем всё кончилось, вы помните — официальное завершение карьеры в НХЛ и возвращение на родину уже в начале ноября. Шипачёв вновь оказался в СКА, однако пришлось существенно умерить свои аппетиты.

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н. Клим Костин («Сан-Антонио»)

АХЛ: 56 матчей, 6+16, «-1», 66 минут штрафа

Один из самых талантливых нападающих своего года, единственный русский, выбранный на драфте 2017 года в первом раунде. Габаритный и пробивной Костин пропустил большую часть сезона-2016/17 из-за травмы, а в НХЛ уезжал свободным агентом — тогда КХЛ присвоила этот статус всем игрокам «Динамо».

Сезон для Клима начался не слишком удачно, с небольшой травмы. В основу «Сент-Луиса» его пока не звали, но в 18 лет о таких вещах можно не беспокоиться, через жернова АХЛ прошло немало талантов. Костин был лидером сборной России на МЧМ-2018, стабильно играет в «Сан-Антонио», идёт вторым в команде по количеству штрафа, седьмым — по результативности. «Сент-Луис» в этом сезоне превратился в русскую команду, там выступают Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Никита Сошников. Возможно, диаспора пополнится уже в следующем году.

н. Максим Мамин («Флорида"/"Спрингфилд»)

АХЛ: 32 матча, 9+16, «+3», 25 минут штрафа

НХЛ: 18 матчей, 2+0, «+3», 7 минут штрафа, 10.36 за игру

23-летний нападающий уезжал из ЦСКА полный решимости пробиваться в НХЛ чего бы это ни стоило. Лучший новичок КХЛ сезона-2014/15 не сразу закрепился в лучшей лиге мира и полсезона провёл в АХЛ. В начале 2018 года его подняли в НХЛ, и 8 января он дебютировал за «Флориду». Вернулся в «Спрингфилд», набрал 10 очков в девяти матчах, и уже к концу месяца стал стабильно играть в основе.

Да, времени дают немного — около 10 с половиной минут за матч, и забил Мамин всего два гола, но для молодого игрока главное доверие. Тем более Мамин никогда не был сверхрезультативным форвардом, а брал своё упорством и нацеленностью на борьбу. Задачу на сезон — закрепиться в составе, Максим выполнил.

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н. Михаил Воробьёв («Лихай Вэлли»)

АХЛ: 50 матчей, 8+17, «+3»

У 20-летнего Воробьёва всё прекрасно складывалось в «Салавате Юлаеве», но он ещё до окончания сезона решил, что уедет за океан. В тренировочном лагере Михаил проявил себя неплохо, но для места в основе этого не хватило. Его ни разу не вызывали в «Филадельфию», да и в АХЛ он далёк от той результативности, что показывал в КХЛ.

Пока Воробьёв идёт на 11-м месте в списке снайперов и бомбардиров команды, но в марте наметилась хорошая тенденция. Воробьёв, кажется, адаптировался к североамериканскому хоккею — в последних девяти играх на его счету девять очков.

з. Виктор Антипин («Баффало»)

НХЛ: 44 матча, 0+10, «-9», 18 минут штрафа, 15.25 за игру

От Антипина, наверное, не ждали, что он станет для «Баффало» своим Проворовым, хотя в «Магнитке» он был одним из лидеров обороны. Виктор стал защитником третьей пары, который в начале сезона далеко не всегда проходил в состав. Плюс в декабре заболел, потерял в весе и вынужденно пропустил ещё несколько встреч. Тем не менее, Виктора ни разу не отправляли в фарм-клуб, и его игра не вызывает особых нареканий.

В январе получил травму Зак Богосян, что дало дополнительные шансы Антипину. В концовке сезона дела у него, кажется, пошли на лад. Ему стали доверять больше игрового времени — в последних шести матчах он трижды выходил из 19 минут, а один раз сыграл почти 22 минуты — это серьёзный показатель. Последний матч он пропустил, но в целом нельзя сказать, что сезон сложился для него положительно.

з. Алексей Береглазов («Хартфорд»)

АХЛ: 13 матчей, 1+3, «+1», 14 минут штрафа

Ещё один защитник, уехавший летом из Магнитогорска. Линия обороны «Рейнджерс» гораздо солиднее, чем в «Баффало», и у Береглазова не получилось пробиться в состав. Он поиграл за «Хартфорд» до начала ноября, после чего на правах аренды вернулся в Россию. Алексей подписал контракт с «Магниткой» до конца сезона, но уже летом должен вернуться за океан для второй попытки.

з. Андрей Миронов («Колорадо"/"Сан-Антонио»)

НХЛ: 10 матчей, 1+2, +2, 12 минут штрафа, 11.02 за игру

АХЛ: 26 матчей, 1+8, +2, 26 минут штрафа

Чтобы отправиться навстречу мечте, весной Миронов расторг контракт с «Динамо», после чего подписал двухгодичное соглашение с «Колорадо». Он дебютировал за «Колорадо» в матче открытия, но затем надолго попал на скамейку запасных. В итоге Андрея отправили в АХЛ для набора игровой практики, поднимали и спускали обратно, кормили обещаниями.

В итоге Андрей не выдержал и в начале марта расторг контракт с «лавинами», не доиграв сезон. Сам он признался, что в «Колорадо» ему не дали бы играть под любым соусом, а прозябать в низшей лиге и дальше он не захотел. Миронов уже договорился о возвращении в «Динамо» и скоро должен подписать соглашение.

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з. Ярослав Дыбленко («Бингхэмптон»)

АХЛ: 49 матчей, 2+6, -12, 48 минут штрафа

Фарм-клуб «Нью-Джерси», с которым незадрафтованный Дыбленко летом подписал контракт — одна из худших команд в АХЛ. Но даже там «-12» — это, мягко говоря, плохо. Из 42 человек, успевших поиграть в «Бингхэмптоне» в этом сезоне, только у восьми худший показатель полезности.

Дыбленко уезжал с намерением пробиваться в НХЛ, и многими такие заявления воспринимались скептически. Пока не видно, за счёт чего может завоевать место в составе.

в. Александр Георгиев («Рейнджерс"/"Хартфорд»)

АХЛ: 31 матч, 12 побед, % ОБ — 90,8, КН — 2,97

НХЛ: 7 матчей, 3 победы, % ОБ — 92,2, КН — 2,94

Самый загадочный российский вратарь. Родился в Болгарии, в России играл только в юношеском возрасте, а затем уехал в Финляндию. И у него всё получилось! Незадрафтованный Георгиев подписал контракт с «Рейнджерс» и набрался терпения.