Агент Слепышева подтвердил заинтересованность «Салавата Юлаева» в возвращении хоккеиста

«Салават Юлаев» действительно заинтересован в возвращении Антона, — сказал Романов. — Но пока о конкретике рано говорить. Он сам будет принимать решение после завершения сезона.

Слепышев был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ 2013 года под общим 88-м номером. В 2015 году он подписал контракт новичка с клубом. В нынешнем сезоне форвард провел за «Эдмонтон» 41 матч, забросив пять шайб и сделав пять результативных передач. Летом нападающий станет ограниченно свободным агентом в НХЛ.