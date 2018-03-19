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11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бостон» заключил контракт с лучшим снайпером ОИ-2018 Донато

«Бостон Брюинз» объявил о заключении двухлетнего контракта новичка с нападающим Райаном Донато.

Форвард присоединится к команде и сможет сыграть уже в матче с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь с 19 на 20 марта мск.

21-летний Донато принял участие в Олимпийских играх 2018 года в составе сборной США, провёл пять матчей и набрал 6 (5+1) очков, разделив звание лучшего снайпера турнира с Ильёй Ковальчуком и Кириллом Капризовым.

Форвард ранее играл в NCAA за команду Гарвардского университета и набрал 43 (26+17) очка в 29 матчах при показателе полезности «+15».

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