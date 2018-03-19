Клуб «Тампа-Бэй» обеспечил себе участие в плей-офф НХЛ
ТАСС, 19 марта. Клуб «Тампа-Бэй» гарантировал себе участие в
ТАСС, 19 марта. Клуб «Тампа-Бэй» гарантировал себе участие в
«Нью-Джерси» проиграл на выезде со счетом 2:4 и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 82 очка после 72 матчей. Ранее «Тампа» дома обыграла «Эдмонтон» (3:1), набрав 102 очка в 72 встречах. Таким образом, «Тампа» не опустится ниже восьмого места, гарантировав себе участие в
«Тампа-Бэй» стал вторым клубом, досрочно обеспечившим себе участие в Кубке Стэнли 2018 года. Ранее место в плей- офф забронировал прошлогодний финалист Кубка Стэнли от Западной конференции «Нэшвилл», набравший 104 очка в 71 матче.
В основном составе «Тампы» выступают российские хоккеисты Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев. В следующем матче в ночь на среду «Тампа-Бэй» дома встретится с «Торонто».