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08:16 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ, Радулов отдал голевую передачу

ТАСС, 19 марта. «Даллас» уступил «Виннипегу» со счетом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Далласа» Александр Радулов отдал голевую передачу, которая стала для него 38-й в сезоне.

Источник: Reuters

В составе «Виннипега» шайбы забросили Патрик Лайне (20-я, 27-я минуты), Бен Чиаро (23) и Блэйк Уилер (59). У «Далласа» отличились Маттиас Янмарк (22) и Джейми Бенн (38). После игры лучшим хоккеистом встречи был признан Лайне, второй звездой стал защитник «Виннипега» Дастин Бафлин, третьей — Бенн.

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31-летний российский форвард «Далласа» провел на площадке 21 минуту 3 секунды, нанес один бросок по воротам соперника, отдал результативную передачу и заработал две штрафные минуты за подножку. Всего на счету Радулова 63 очка (25 шайб + 38 передач) в 73 матчах. Текущий сезон уже стал самым результативным в карьере Радулова в НХЛ, ранее высшим его достижением было 58 набранных очков (26+32) в составе «Нэшвилла» в регулярном чемпионате сезона-2007/08.

Финский форвард «Виннипега» Лайне забросил 42-ю и 43-ю шайбу в нынешнем чемпионате и сравнялся с Александром Овечкиным из «Вашингтона» на первом месте в споре лучших снайперов лиги. Обоим потребовалось провести 72 матча в сезоне, чтобы забросить по 43 шайбы.

«Виннипег» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 96 очков в 72 матчах. «Даллас» занимает девятое место в таблице Запада, имея в активе 84 очка после 73 игр. В следующем матче в ночь на среду «Даллас» на выезде встретится с «Вашингтоном», «Виннипег» дома сыграет против «Лос-Анджелеса».

В параллельном матче «Сент-Луис» обыграл «Чикаго» в овертайме со счетом 5:4. Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов отметился результативной передачей, набрав 29-е очко (20+9). Россиянин Владимир Тарасенко не принимал участия в матче в составе «Сент-Луиса» из-за травмы полученной накануне в домашней игре с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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