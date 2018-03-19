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08:01 (мск), источник: ТАСС

Две шайбы Кучерова принесли победу «Тампе» в матче НХЛ с «Эдмонтоном»

ТАСС, 19 марта. Клуб «Тампа-Бэй» победил «Эдмонтон» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и был признан второй звездой встречи.

Источник: AP 2018

Кучеров отличился на 23-й и 52-й минутах встречи, еще один гол в составе «Тампы» на счету Виктора Хедмана. У «Эдмонтона» отличился Ти Ратти (1). После игры Кучеров был признан второй звездой матча, голкипер «Тампы» Луи Доминг, отразивший 29 из 30 бросков по воротам, стал первой звездой, Хедман — третьей.

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Для Кучерова этот дубль стал первым с 12 декабря прошлого года, когда он дважды отличился в матче с «Сан- Хосе» (5:2 дома). Теперь на счету 24-летнего российского форварда 93 очка (36 шайб + 57 передач) в 70 матчах, он продолжает возглавлять список бомбардиров нынешнего сезона.

Клуб «Тампа-Бэй» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 102 очка в 72 матчах. «Эдмонтон» идет 13-м на Западе, имея в активе 67 очков после 72 игр. В следующем матче в ночь на среду «Тампа-Бэй» дома встретится с «Торонто», «Эдмонтон» на выезде сыграет против «Карорлины».

В параллельном матче «Вашингтон» в гостях проиграл «Филадельфии» со счетом 3:6. В составе «Вашингтона» гол забил Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 43-й в текущем чемпионате, он продолжает лидировать в споре лучших снайперов лиги регулярного чемпионата. Кроме того, гол на свой счет записал российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, теперь в активе 21-летнего россиянина 34 очка (13+21) по системе «гол+пас» в 72 играх текущего чемпионата.

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