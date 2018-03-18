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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

37 сейвов Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Детройт»

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Источник: AP 2018

Встреча, которая проходила на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В составе «лавин» результативными бросками отметились Габриэль Ландеског, Блейк Комо, Натан Маккинон (дважды) и Тайсон Бэрри. У «красных крыльев» единственная шайба в активе Джастина Абделкейдера.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился 13-й результативной передачей в сезоне и заработал две минуты штрафа. Его игровое время 21:41, показатель полезности «+4». Нападающий Владислав Каменев провёл на льду 10 минут и 3 секунды, показатель полезности «-1». Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.

Форвард «Детройта» Евгений Свечников нанёс один бросок по воротам, его игровое время 8:35.

Колорадо Эвеланш 5:1
(2:0, 1:1, 2:0)
Детройт Ред Уингз
18.03.2018, 22:00 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред Беднар Джефф Блэшилл
Вратари
Семен Варламов Джаред Коро
1-й период
03:58 Габриэль Ландескуг (Н. Маккиннон, Н. Задоров)
14:38 Блэйк Комо (К. Седерберг, М. Нието)
2-й период
23:28 Никита Задоров
31:14 Натан Маккиннон (Г. Ландескуг, М. Рантанен)
Джастин Абделькадер (М. Фрк, Л. Гленденинг) 32:38
Энтони Манта 38:30
3-й период
40:54 Патрик Немет
Даррен Хелм 43:18
47:09 Натан Маккиннон (Г. Ландескуг, Б. Комо)
Майк Грин 55:28
Джастин Абделькадер 55:34
56:26 Тайсон Бэрри (С. Жирар, М. Рантанен)
Джастин Абделькадер 56:26
59:52 Свен Андригетто
Статистика
6 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Сем. Варламов (Колорадо Эвеланш), Г. Ландескуг (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
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