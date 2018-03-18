37 сейвов Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Детройт»

Встреча, которая проходила на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В составе «лавин» результативными бросками отметились Габриэль Ландеског, Блейк Комо, Натан Маккинон (дважды) и Тайсон Бэрри. У «красных крыльев» единственная шайба в активе Джастина Абделкейдера.



Защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился 13-й результативной передачей в сезоне и заработал две минуты штрафа. Его игровое время 21:41, показатель полезности «+4». Нападающий Владислав Каменев провёл на льду 10 минут и 3 секунды, показатель полезности «-1». Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.