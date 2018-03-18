37 сейвов Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Детройт»
«Колорадо Эвеланш» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Колорадо Эвеланш» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, которая проходила на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В составе «лавин» результативными бросками отметились Габриэль Ландеског, Блейк Комо, Натан Маккинон (дважды) и Тайсон Бэрри. У «красных крыльев» единственная шайба в активе Джастина Абделкейдера.
Защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился 13-й результативной передачей в сезоне и заработал две минуты штрафа. Его игровое время 21:41, показатель полезности «+4». Нападающий Владислав Каменев провёл на льду 10 минут и 3 секунды, показатель полезности «-1». Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.
Форвард «Детройта» Евгений Свечников нанёс один бросок по воротам, его игровое время 8:35.
|Колорадо Эвеланш
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5:1
(2:0, 1:1, 2:0)
|Детройт Ред Уингз
|Джаред Беднар
|Джефф Блэшилл
|Семен Варламов
|Джаред Коро
|1-й период
|03:58
|Габриэль Ландескуг (Н. Маккиннон, Н. Задоров)
|14:38
|Блэйк Комо (К. Седерберг, М. Нието)
|2-й период
|23:28
|Никита Задоров
|31:14
|Натан Маккиннон (Г. Ландескуг, М. Рантанен)
|Джастин Абделькадер (М. Фрк, Л. Гленденинг)
|32:38
|Энтони Манта
|38:30
|3-й период
|40:54
|Патрик Немет
|Даррен Хелм
|43:18
|47:09
|Натан Маккиннон (Г. Ландескуг, Б. Комо)
|Майк Грин
|55:28
|Джастин Абделькадер
|55:34
|56:26
|Тайсон Бэрри (С. Жирар, М. Рантанен)
|Джастин Абделькадер
|56:26
|59:52
|Свен Андригетто
|6
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Сем. Варламов (Колорадо Эвеланш), Г. Ландескуг (Колорадо Эвеланш)