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22:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Кузнецов должен восстановиться от травмы до начала плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц сообщил, что российский форвард команды Евгений Кузнецов должен вернуться в строй до начала плей-офф.

Источник: AP 2018

Хоккеист не примет участия в матче с «Филадельфией Флайерз» из-за травмы верхней части тела.

«Вернётся ли Кузя к плей-офф? О, да, должен», — цитирует Тротца журналист Тарик Эль-Башир.

Кузнецов не смог доиграть встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» до конца, покинув лёд за 5,3 секунды до конца второго периода после того, как получил удар клюшкой по руке от защитника «Айлендерс» Томаса Хики.

Кузнецов в этом сезоне провёл 71 игру и набрал 71 (21+50) очко.

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