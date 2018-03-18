Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Евгений Кузнецов должен восстановиться от травмы до начала плей-офф
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц сообщил, что российский форвард команды Евгений Кузнецов должен вернуться в строй до начала
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц сообщил, что российский форвард команды Евгений Кузнецов должен вернуться в строй до начала
Хоккеист не примет участия в матче с «Филадельфией Флайерз»
«Вернётся ли Кузя к
Кузнецов не смог доиграть встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» до конца, покинув лёд за 5,3 секунды до конца второго периода после того, как получил удар клюшкой по руке от защитника «Айлендерс» Томаса Хики.
Кузнецов в этом сезоне провёл 71 игру и набрал 71 (21+50) очко.