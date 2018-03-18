Евгений Кузнецов должен восстановиться от травмы до начала плей-офф

Источник: AP 2018

Хоккеист не примет участия в матче с «Филадельфией Флайерз» из-за травмы верхней части тела.

«Вернётся ли Кузя к плей-офф? О, да, должен», — цитирует Тротца журналист Тарик Эль-Башир.

Кузнецов не смог доиграть встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» до конца, покинув лёд за 5,3 секунды до конца второго периода после того, как получил удар клюшкой по руке от защитника «Айлендерс» Томаса Хики.