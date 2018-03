«Хочу обыграть Овечкина в приставку!». Снайпер Лайне — о битве за «Ришара»

Это началось в начале февраля. Именно тогда на сайте The Players» Tribune, где сами игроки имеют возможность иногда публиковать свои мысли, появилась заметка Патрика Лайне. Тогда ещё финн не воспринимался как главный конкурент Александра Овечкина за титул лучшего снайпера сезона, но уже подбирался к своему российскому кумиру, мечтая «сделать» капитана «Вашингтона» не только на хоккейной площадке.



«В прошлом году я очень полюбил Виннипег, и помимо уничтожения Николая Элерса в Call of Duty это лучшее, что со мной случилось в том сезоне. Виннипег — отличный, великолепный город, здесь очень хорошо. А самое главное — это хороший wi-fi. Иногда люди спрашивают, какой у меня любимый город на выезде. Я отвечаю: не важно, где мы играем, важно то, чтобы в гостинице был хороший, быстрый интернет. Например, когда мы играем с «Лос-Анджелесом», то останавливаемся в центре города. Я не помню названия отеля, но wi-fi там просто отличный, и нам с Элерсом это великолепно подходит. Мы всё время рубимся с ним в Call of Duty, иногда просто делим экран пополам и играем друг против друга. Надо сказать, что Ник очень хорош в хоккее, но здесь… Кроме того, он жульничает, он подсматривает, где я нахожусь. Ему ещё многому нужно научиться.