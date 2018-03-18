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19:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хочу обыграть Овечкина в приставку!». Снайпер Лайне — о битве за «Ришара»

Ему всего-то 19 лет, а он уже суперзвезда.

Источник: AP 2018

«Ови, ты это читаешь?»

Это началось в начале февраля. Именно тогда на сайте The Players» Tribune, где сами игроки имеют возможность иногда публиковать свои мысли, появилась заметка Патрика Лайне. Тогда ещё финн не воспринимался как главный конкурент Александра Овечкина за титул лучшего снайпера сезона, но уже подбирался к своему российскому кумиру, мечтая «сделать» капитана «Вашингтона» не только на хоккейной площадке.

«В прошлом году я очень полюбил Виннипег, и помимо уничтожения Николая Элерса в Call of Duty это лучшее, что со мной случилось в том сезоне. Виннипег — отличный, великолепный город, здесь очень хорошо. А самое главное — это хороший wi-fi. Иногда люди спрашивают, какой у меня любимый город на выезде. Я отвечаю: не важно, где мы играем, важно то, чтобы в гостинице был хороший, быстрый интернет. Например, когда мы играем с «Лос-Анджелесом», то останавливаемся в центре города. Я не помню названия отеля, но wi-fi там просто отличный, и нам с Элерсом это великолепно подходит. Мы всё время рубимся с ним в Call of Duty, иногда просто делим экран пополам и играем друг против друга. Надо сказать, что Ник очень хорош в хоккее, но здесь… Кроме того, он жульничает, он подсматривает, где я нахожусь. Ему ещё многому нужно научиться.

Однажды в Финляндии мне удалось сразиться онлайн с Александром Барковым. Он на пару лет старше меня, я смотрел, как он играл на молодёжном чемпионате мира в 2016 году. Он сказал тогда, что тоже играет в Call of Duty, и один раз мне удалось его найти — это было здорово — сразиться с одним из своих кумиров.
Патрик Лайне

Я очень хотел бы поиграть с Овечкиным. Ови, ты это читаешь? Ты умеешь играть в эту игру? Овечкин был, наверное, моим первым кумиром. Вы же помните, как он забил «койотам», лёжа на спине? Это было моё первое воспоминание о нём, я пересматривал этот ролик очень много раз. Он подхватил шайбу, промчался через всю площадку и забил, сделав всё это очень быстро — видео даже не просило буферизацию, — написал Лайне 6 февраля.

С тех пор его лицевой снайперский счёт пополнился на 17 голов и сам Патрик превратился в одного из главных претендентов на «Морис Ришар Трофи». Нет сомнений, что одним из мотивов для юного Лайне стало быстрое исполнение заветного желания, ведь неделю спустя после публикации во время матча «Джетс» с «Вашингтоном» к скамейке «реактивщиков» подкатил Овечкин. «Эй, ты всё ещё хочешь зарубиться в Call of Duty?» — смеясь спросил Александр в одной из пауз.

«Такие цифры в 19 лет — это особенно интересно»

О компьютерной битве между российским и финским снайперами ничего доподлинно не известно — состоялась ли она на самом деле и кто стал её победителем, не ясно. Но возможность противостоять кумиру своего детства явно подстегнула Патрика, который выдал потрясающий февраль и первую половину марта, до предела обострив борьбу за «Ришара».

«Побеждать — это всегда было одним из моих желаний. Это то, о чём мечтает каждый нападающий, каждый бомбардир. Произойти может всякое, но это хорошая мотивация для меня, это одна из целей», — откровенно заявил Лайне. «Конечно, когда ты приближаешься к тройке или пятёрке лидеров по какому-то показателю, то начинаешь обращать на это особое внимание. Мне кажется, что это абсолютно нормально. Я не верю, когда кто-то говорит, что не обращает внимания на статистику. Всем нужны очки и голы. Это нормально, особенно если ты впереди», — подтвердил Овечкин.

Их вовсю начали сравнивать, находя массу общих черт. Одним из явных сходств стал факт изменения всего направления развития клуба после прихода Овечкина в «Вашингтон» — в «Виннипеге» уже ощущают схожие движения после появления у них Лайне. «Посмотрите на “столичных”. Эта организация не имела особого успеха очень долгое время, а затем они получили Ови, который был ещё очень молод. Он начал забивать голы, начал помогать команде выигрывать. Думаю, что благодаря Патрику в “Виннипеге” будет доминирующая команда на протяжении долгих лет», — отметил нападающий «Джетс» Мэтью Перро. Спорить с этим трудно, поскольку благодаря Лайне «Виннипег» уже является одним из главных героев регулярного чемпионата. Набрав 24 очка в 14 матчах, Лайне уже установил рекорд лиги для тинейджеров, обойдя Гретцки по количеству голов в возрасте до 20 лет.

«Лайне только начинает карьеру, он ещё многому учится. Впечатляют не только его голы, но и его общее участие в игре, желание бороться. Его статистика в любом возрасте может считаться прекрасной, но в 19 лет это особенно интересно. У него огромный потенциал, огромное пространство для роста и улучшения. Уже заметно, что его игра немного меняется, потому что он становится более крепким, физически развитым, сильным. Уверен, ещё долгие годы Патрик будет радовать нас своим прогрессом», — отметил главный тренер «реактивщиков» Пол Морис.

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19-летний бородач

Статус одного из лидеров в деле забивания голов неизменно приводит к тому, что к такому снайперу «приклеиваются» защитники, а вся команда соперников уделяет опасному форварду особенное внимание. Удивительным образом Лайне это пока не коснулось — по крайней мере если верить его собственным словам. «Пока я не особо вижу это дополнительное внимание, особенно в равных составах. В большинстве — да, бывает непросто. Мне дают мало места, но это только хорошо, потому что есть четыре других наших парня, которые могут почувствовать себя свободнее», — сказал финн, чьё игровое время колеблется от 14 до 21 минуты за матч.

В то же время Лайне, которому 19 апреля исполнится 20 лет, уже может почувствовать себя одним из лидеров команды, которая не может не использовать сильные стороны снайпера. На Патрика начали играть партнёры, видя, насколько «горяча» его клюшка в последних матчах. «В последнее время у него почти каждый бросок заходит. Это хорошо, потому что его голы помогают нам выигрывать. Поэтому все стараются дать ему возможность бросить», — признал Перро.

После того как Овечкин в своём интервью несколько раз очень уважительно отозвался о снайперском таланте Лайне, на бородатом лице Патрика не могла не проскользнуть довольная улыбка. «Мне очень приятно, когда Александр так говорит. Просто нереально слышать такие вещи. Да и сама гонка снайперов — это что-то фантастическое», — сказал Лайне.

«Нынешний спор за “Ришара” — украшение всего сезона. Лайне, который раньше восхищался Овечкиным, теперь имеет шанс обойти его и водрузить своё знамя на вершине. Нет сомнений, что через несколько сезонов уже игра самого Патрика будет вдохновлять новых мальчишек на попытки подражать и стать таким же успешным. Лишь в одном у Овечкина есть неоспоримое и бесспорное преимущество — это борода. Патрик, с тем, что есть сейчас, нужно срочно что-то делать», — резюмировал острослов Джереми Рёник.

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