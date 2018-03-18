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10:33 (мск), источник: ТАСС

Дебютная шайба Сошникова в сезоне помогла «Сент-Луису» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ

ТАСС, 18 марта. «Сент-Луис» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Никита Сошников забросил первую шайбу в сезоне.

Основное время матча завершилось вничью — 3:3. В составе победителей шайбами отметились Алекс Пьетранджело (16-я, 46-я минуты), Сошников (23), победную шайбу на 2-й минуте овертайма забросил Брэйден Шенн. У «Рейнджерс» голы забили Мика Зибанежад (21, 35) и Матс Цуккарелло (33).

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Российский форвард «Сент-Луиса» Никита Сошников забросил первую шайбу за 11 игр в текущем чемпионате, набрав второй балл за результативность. В матче Сошников провел 12 минут 49 секунд, забив гол, на его счету три броска и один силовой прием. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко получил травму в середине первого периода и не смог продолжить встречу. Пресс-служба клуба сообщила, что у россиянина травма нижней части тела, не уточнив точный характер повреждения.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич сыграл в матче 17 с половиной минут и отметился результативной передачей. Бучневич набрал 41-е очко в текущем сезоне, забросив 14 шайб и отдав 27 результативных передач. Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провел седьмую игру в сезоне, 22-летний вратарь отразил 29 из 33 бросков по воротам.

«Сент-Луис» идет на 10-м месте в Западной конференции, набрав 81 очко в 71 матче. «Рейнджерс» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 72 очка после 72 игр. В следующем матче в ночь на понедельник «Сент-Луис» на выезде встретится с «Чикаго», «Рейнджерс» во вторник дома сыграют против «Коламбуса».

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