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11:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Нью-Джерси» одержал «сухую» победу над «Лос-Анджелесом» в матче НХЛ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Джерси Девилз» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе в субботу, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Шайбы забросили Михаэль Грабнер (9-я минута), Нико Хишир (14-я) и Майлз Вуд (47-я). Голкипер «Девилз» Кит Кинкаид отразил 38 бросков, проведя первый «сухой» матч в нынешнем сезоне.

Для «Нью-Джерси» эта победа стала третьей подряд в «регулярке».

Лос-Анджелес Кингз 0:3
(0:2, 0:0, 0:1)
Нью-Джерси Дэвилз
17.03.2018, 23:00 Зрители: 18230 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Джон Хайнс
Вратари
Джонатан Куик 58:41 Кейт Кинкейд
1-й период
Майлс Вуд 05:54
Кайл Палмиери 08:19
Михаэль Грабнер 08:29
Нико Хишир (Д. Сиверсон, Б. Гиббонс) 13:27
Джон Мур 14:17
Бен Лавджой 15:19
2-й период
29:03 Пол Ладу
31:05 Торри Митчелл
Майлс Вуд 31:16
35:17 Пол Ладу
Блейк Коулман 38:23
3-й период
Майлс Вуд (Б. Бойл) 46:06
55:29 Тайлер Тоффоли
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Кинкейд (Нью-Джерси Дэвилз), Э. Грин (Нью-Джерси Дэвилз), М. Вуд (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Джерси Дэвилз
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НовостиМатчиСоставСтатистика
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