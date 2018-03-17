Об этом хоккеист рассказал в соцсети
«Нью-Джерси» одержал «сухую» победу над «Лос-Анджелесом» в матче НХЛ
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Джерси Девилз» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Джерси Девилз» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в
Для «Нью-Джерси» эта победа стала третьей подряд в «регулярке».
|Лос-Анджелес Кингз
|
0:3
(0:2, 0:0, 0:1)
|Нью-Джерси Дэвилз
|Джон Стивенс
|Джон Хайнс
|Джонатан Куик 58:41
|Кейт Кинкейд
|1-й период
|Майлс Вуд
|05:54
|Кайл Палмиери
|08:19
|Михаэль Грабнер
|08:29
|Нико Хишир (Д. Сиверсон, Б. Гиббонс)
|13:27
|Джон Мур
|14:17
|Бен Лавджой
|15:19
|2-й период
|29:03
|Пол Ладу
|31:05
|Торри Митчелл
|Майлс Вуд
|31:16
|35:17
|Пол Ладу
|Блейк Коулман
|38:23
|3-й период
|Майлс Вуд (Б. Бойл)
|46:06
|55:29
|Тайлер Тоффоли
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|К. Кинкейд (Нью-Джерси Дэвилз), Э. Грин (Нью-Джерси Дэвилз), М. Вуд (Нью-Джерси Дэвилз)