Злой рок «Вашингтона». Овечкин замолчал, а Кузнецов получил травму

Ассистентский дубль Евгения Кузнецова в матче с «островитянами» позволил челябинцу второй раз в карьере достигнуть гроссмейстерского рубежа в 50 передач за сезон. Вкупе с результативной игрой команды и уверенной победой, всё это было бы хорошим поводом для радости, но увы — коллектив Барри Тротца, который так жаждет успеха в плей-офф, подстерегали неприятности.

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Овечкин потерял своего диспетчера

Кузнецов не смог доиграть матч до конца, получив травму за считанные секунды до второго перерыва. Евгений прорывался к воротам Ярослава Галака по левому флангу, но россиянина «срубил» защитник «Айлендерс» Томас Хикки, сначала попавший клюшкой по рукам, а затем сделавший подножку. Кузнецов потерял равновесие и на полном ходу врезался плечом в борт.

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Со льда Евгений поднялся с большим трудом, и судя по его реакции на случившееся, травма носит не пустяковый характер. «Завтра у нас будет больше информации о состоянии его здоровья, а пока ничего конкретного сказать не могу», — заявил Барри Тротц журналистам после матча. И даже если худших последствий челябинцу удастся избежать, для «Вашингтона» этот случай может стать очень неприятным. На прошлой неделе Кузнецов вновь был поставлен в первую тройку к Александру Овечкину и Тому Уилсону, и это сочетание смотрелось весьма продуктивно. В списке лучших клубных бомбардиров Евгений уступает только Овечкину (21 гол, 50 передач), и потеря одного из лучших центрфорвардов команды — серьёзный удар по боевой мощи «Кэпиталз». Кузнецова могут экстренно «починить» за оставшиеся 11 матчей регулярного чемпионата, но недолеченная травма левой руки может сказаться на его эффективности в кубковых матчах.



Что же касается самого матча, то он получился для «Вашингтона» обычной игрой с «островитянами». За два дня битв против «Айлендерс» «столичные» забросили в чужие ворота 13 шайб, и при этом, на счету Александра Овечкина вновь оказался странный голевой ноль. Одним из самых эффектных голов стал сольный проход молодого чеха Якуба Враны, который продемонстрировал скорость на уровне Коннора Макдэвида.

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«На протяжении больше части нынешнего сезона у нас были парни, у которых были безголевые серии, но Овечкин забивал стабильно и последовательно, становясь значительной частью наших побед. Мы забьём в большинстве, или же Ови забьёт рикошетом от кого-то, но засушливые периоды бывают, их никто не может избежать», — так охарактеризовал Тротц неожиданную остановку Овечкина в снайперской гонке.

Голевой покер Эвандера Кейна

Всё-таки не зря «акулы» рискнули в дедлайн пригласить в свой стан строптивого Эвандера Кейна. В предыдущих четырёх матчах на его счету была лишь одна голевая передача, но великолепно проведённая игра с «Калгари» компенсировала все предыдущие неудачи. Кейн оформил покер, став четвёртым хоккеистом в истории «Сан-Хосе» после Оуэна Нолана, Томаша Гертля и Патрика Марло, кому удалось забить четырежды в одной встрече.

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«Нэшвилл» застолбил кубковый билет

«Хищники» стали первой командой лиги, напротив которой в таблице регулярного чемпионата теперь красуется приятный крестик. Он обозначает тот факт, что «Нэшвилл» забронировал себе попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, и оставшуюся часть «гладкого» сезона может доигрывать без гнетущего психологического давления. Это стало возможным после уверенной победы «Предаторз» в гостях у «Колорадо», когда Пекка Ринне выиграл вратарскую дуэль у Семёна Варламова (33 сейва против 27), а Филип Форсберг и Колтон Сиссонс отметились голевыми дублями. В истории «Нэшвилла» нынешнее попадание в плей-офф стало уже 11-м, и не стоит забывать, что в прошлом сезоне «хищники» дошли до финала, выиграв 14 кубковых матчей.

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Бум-бум от Радулова и Сегина

Если «Нэшвилл» может уже не беспокоиться о попадании в кубковую восьмёрку, то у «Далласа» ситуация абсолютно иная. Техасцы второй матч подряд проиграли вне основного времени, и теперь в их пассиве значится 6 поражений в семи последних матчах, что недопустимо много для команды, старающейся не вылететь из зоны плей-офф. Несмотря на все старания лидеров «Старз», команде Кена Хичкока не удалось взять два очка в Оттаве, и по потерянным очкам «зелёных» догнал «Анахайм», который пока не может подняться выше ватерлинии.



И вроде бы играли хоккеисты «Далласа» достаточно уверенно, не отказывая себе в красивой перепасовке, и глупых удалений в концовке не случилось, но победа ушла в копилку «сенаторов», у которых решающий бросок нанёс Майк Хоффман. Александр Радулов отметился голевой передачей, набрав 3 (1+2) очка в четырёх последних матчах.