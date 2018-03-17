Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Злой рок «Вашингтона». Овечкин замолчал, а Кузнецов получил травму
Овечкин снова не забил и потерял своего распасовщика. Как играть в
Овечкин снова не забил и потерял своего распасовщика. Как играть в
Ассистентский дубль Евгения Кузнецова в матче с «островитянами» позволил челябинцу второй раз в карьере достигнуть гроссмейстерского рубежа в 50 передач за сезон. Вкупе с результативной игрой команды и уверенной победой, всё это было бы хорошим поводом для радости, но увы — коллектив Барри Тротца, который так жаждет успеха в
Овечкин потерял своего диспетчера
Кузнецов не смог доиграть матч до конца, получив травму за считанные секунды до второго перерыва. Евгений прорывался к воротам Ярослава Галака по левому флангу, но россиянина «срубил» защитник «Айлендерс» Томас Хикки, сначала попавший клюшкой по рукам, а затем сделавший подножку. Кузнецов потерял равновесие и на полном ходу врезался плечом в борт.
Со льда Евгений поднялся с большим трудом, и судя по его реакции на случившееся, травма носит не пустяковый характер. «Завтра у нас будет больше информации о состоянии его здоровья, а пока ничего конкретного сказать не могу», — заявил Барри Тротц журналистам после матча. И даже если худших последствий челябинцу удастся избежать, для «Вашингтона» этот случай может стать очень неприятным. На прошлой неделе Кузнецов вновь был поставлен в первую тройку к Александру Овечкину и Тому Уилсону, и это сочетание смотрелось весьма продуктивно. В списке лучших клубных бомбардиров Евгений уступает только Овечкину (21 гол, 50 передач), и потеря одного из лучших центрфорвардов команды — серьёзный удар по боевой мощи «Кэпиталз». Кузнецова могут экстренно «починить» за оставшиеся 11 матчей регулярного чемпионата, но недолеченная травма левой руки может сказаться на его эффективности в кубковых матчах.
Что же касается самого матча, то он получился для «Вашингтона» обычной игрой с «островитянами». За два дня битв против «Айлендерс» «столичные» забросили в чужие ворота 13 шайб, и при этом, на счету Александра Овечкина вновь оказался странный голевой ноль. Одним из самых эффектных голов стал сольный проход молодого чеха Якуба Враны, который продемонстрировал скорость на уровне Коннора Макдэвида.
«На протяжении больше части нынешнего сезона у нас были парни, у которых были безголевые серии, но Овечкин забивал стабильно и последовательно, становясь значительной частью наших побед. Мы забьём в большинстве, или же Ови забьёт рикошетом от
Голевой покер Эвандера Кейна
«Нэшвилл» застолбил кубковый билет
«Хищники» стали первой командой лиги, напротив которой в таблице регулярного чемпионата теперь красуется приятный крестик. Он обозначает тот факт, что «Нэшвилл» забронировал себе попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, и оставшуюся часть «гладкого» сезона может доигрывать без гнетущего психологического давления. Это стало возможным после уверенной победы «Предаторз» в гостях у «Колорадо», когда Пекка Ринне выиграл вратарскую дуэль у Семёна Варламова (33 сейва против 27), а Филип Форсберг и Колтон Сиссонс отметились голевыми дублями. В истории «Нэшвилла» нынешнее попадание в
Если «Нэшвилл» может уже не беспокоиться о попадании в кубковую восьмёрку, то у «Далласа» ситуация абсолютно иная. Техасцы второй матч подряд проиграли вне основного времени, и теперь в их пассиве значится 6 поражений в семи последних матчах, что недопустимо много для команды, старающейся не вылететь из зоны
И вроде бы играли хоккеисты «Далласа» достаточно уверенно, не отказывая себе в красивой перепасовке, и глупых удалений в концовке не случилось, но победа ушла в копилку «сенаторов», у которых решающий бросок нанёс Майк Хоффман. Александр Радулов отметился голевой передачей, набрав 3 (1+2) очка в четырёх последних матчах.