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11:00 (мск), источник: ТАСС

Четыре шайбы Эвандера Кейна помогли «Сан-Хосе» победить «Калгари» в матче НХЛ

ТАСС, 17 марта. «Сан-Хосе» со счетом 7:4 одержал победу над «Калгари» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе победителей четыре шайбы забросил Эвандер Кейн (6-я, 27-я, 37-я и 42-я минуты), также голами отметились Кевин Лабанк (32), Томаш Гертл (39) и Эрик Фер (57). В составе хозяев отличились Трой Брауэр (17), Марк Янковски (23), Джонни Гудро (31) и Майкл Ферланд (55).

Кейн был обменян в «Сан-Хосе» из «Баффало» 26 февраля, против «Калгари» он провел восьмую игру за команду. Кейн повторил клубный рекорд «Сан-Хосе» по количеству шайб, заброшенных в одном матче. Ранее такого результата добивались Оуэн Нолан (декабрь 1995 года), Гертл (октябрь 2013-го) и Патрик Марло (март 2017-го).

«Сан-Хосе» набрал 87 очков в 71 матче и занимает четвертое место в Западной конференции. «Калгари» расположился на 10-й строчке, в активе команды 80 очков в 72 играх.

В следующем матче в ночь на 18 марта «Сан-Хосе» на выезде сыграет с «Ванкувером». «Калгари» в воскресенье в гостях встретится с «Вегасом».

Калгари Флэймз 4:7
(1:1, 2:4, 1:2)
Сан-Хосе Шаркс
17.03.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Глен Гулутзан Питер Дебур
Вратари
Майк Смит 41:02 (Д. Риттих 41:02-53:47, Д. Риттих 54:25-55:38, Д. Риттих 56:02) Мартин Джонс
1-й период
Эвандер Кейн (Я. Хансен) 06:00
06:37 Дуги Хэмилтон
16:42 Трой Брауэр (К. Лазар, М. Стэйджан)
2-й период
22:10 Марк Янковски (Г. Хэтэуэй)
22:45 Бретт Кулак
Эвандер Кейн (Б. Диллон, Д. Демело) 26:29
30:16 Джонни Годро (М. Ферланд, М. Стоун)
Кевин Лабанк (Б. Бернс) 31:42
Крис Тирни 32:24
Эвандер Кейн 33:40
Эвандер Кейн (К. Тирни) 36:32
Томаш Хертл (Дж. Браун, М-Э. Власик) 38:02
3-й период
Эвандер Кейн (Джо Павелски) 41:02
54:25 Майкл Ферланд (Ш. Монахэн, Д. Хэмилтон)
Эрик Фер (Т. Хертл) п.в. 56:02
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Э. Кейн (Сан-Хосе Шаркс), Т. Хертл (Сан-Хосе Шаркс), М. Ферланд (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Калгари Флэймз
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