Четыре шайбы Эвандера Кейна помогли «Сан-Хосе» победить «Калгари» в матче НХЛ
ТАСС, 17 марта. «Сан-Хосе» со счетом 7:4 одержал победу над «Калгари» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 17 марта. «Сан-Хосе» со счетом 7:4 одержал победу над «Калгари» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей четыре шайбы забросил Эвандер Кейн (6-я, 27-я, 37-я и 42-я минуты), также голами отметились Кевин Лабанк (32), Томаш Гертл (39) и Эрик Фер (57). В составе хозяев отличились Трой Брауэр (17), Марк Янковски (23), Джонни Гудро (31) и Майкл Ферланд (55).
Кейн был обменян в «Сан-Хосе» из «Баффало» 26 февраля, против «Калгари» он провел восьмую игру за команду. Кейн повторил клубный рекорд «Сан-Хосе» по количеству шайб, заброшенных в одном матче. Ранее такого результата добивались Оуэн Нолан (декабрь 1995 года), Гертл (октябрь 2013-го) и Патрик Марло (март 2017-го).
«Сан-Хосе» набрал 87 очков в 71 матче и занимает четвертое место в Западной конференции. «Калгари» расположился на 10-й строчке, в активе команды 80 очков в 72 играх.
В следующем матче в ночь на 18 марта «Сан-Хосе» на выезде сыграет с «Ванкувером». «Калгари» в воскресенье в гостях встретится с «Вегасом».
|Калгари Флэймз
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4:7
(1:1, 2:4, 1:2)
|Сан-Хосе Шаркс
|Глен Гулутзан
|Питер Дебур
|Майк Смит 41:02 (Д. Риттих 41:02-53:47, Д. Риттих 54:25-55:38, Д. Риттих 56:02)
|Мартин Джонс
|1-й период
|Эвандер Кейн (Я. Хансен)
|06:00
|06:37
|Дуги Хэмилтон
|16:42
|Трой Брауэр (К. Лазар, М. Стэйджан)
|2-й период
|22:10
|Марк Янковски (Г. Хэтэуэй)
|22:45
|Бретт Кулак
|Эвандер Кейн (Б. Диллон, Д. Демело)
|26:29
|30:16
|Джонни Годро (М. Ферланд, М. Стоун)
|Кевин Лабанк (Б. Бернс)
|31:42
|Крис Тирни
|32:24
|Эвандер Кейн
|33:40
|Эвандер Кейн (К. Тирни)
|36:32
|Томаш Хертл (Дж. Браун, М-Э. Власик)
|38:02
|3-й период
|Эвандер Кейн (Джо Павелски)
|41:02
|54:25
|Майкл Ферланд (Ш. Монахэн, Д. Хэмилтон)
|Эрик Фер (Т. Хертл)
|п.в.
|56:02
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Э. Кейн (Сан-Хосе Шаркс), Т. Хертл (Сан-Хосе Шаркс), М. Ферланд (Калгари Флэймз)