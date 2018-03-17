Четыре шайбы Эвандера Кейна помогли «Сан-Хосе» победить «Калгари» в матче НХЛ

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В составе победителей четыре шайбы забросил Эвандер Кейн (6-я, 27-я, 37-я и 42-я минуты), также голами отметились Кевин Лабанк (32), Томаш Гертл (39) и Эрик Фер (57). В составе хозяев отличились Трой Брауэр (17), Марк Янковски (23), Джонни Гудро (31) и Майкл Ферланд (55).

Кейн был обменян в «Сан-Хосе» из «Баффало» 26 февраля, против «Калгари» он провел восьмую игру за команду. Кейн повторил клубный рекорд «Сан-Хосе» по количеству шайб, заброшенных в одном матче. Ранее такого результата добивались Оуэн Нолан (декабрь 1995 года), Гертл (октябрь 2013-го) и Патрик Марло (март 2017-го).

«Сан-Хосе» набрал 87 очков в 71 матче и занимает четвертое место в Западной конференции. «Калгари» расположился на 10-й строчке, в активе команды 80 очков в 72 играх.