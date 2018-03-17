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10:53 (мск), источник: ТАСС

«Нэшвилл» первым обеспечил себе выход в плей-офф НХЛ

ТАСС, 17 марта. «Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Колтон Сиссонс (18-я и 34-я минуты) и Филип Форсберг (37, 59). У проигравших отличились Натан Маккиннон (20) и Габриэль Ландескуг (24).

«Нэшвилл» стал первой командой, обеспечившей себе место в плей-офф. Клуб лидирует в Западной конференции, набрав 104 очка в 71 матче. До конца регулярного чемпионата «Нэшвиллу», который в прошлом сезоне играл в финале Кубка Стэнли и проиграл в серии «Питтсбургу», осталось провести 11 матчей, и он уже не опустится ниже восьмого места в конференции. «Колорадо» с 84 очками идет шестым.

В следующем матче «Нэшвилл» 20 марта в гостях сыграет с «Баффало», «Колорадо» 18 марта примет «Детройт».

Колорадо Эвеланш 2:4
(1:1, 1:2, 0:1)
Нэшвилл Предаторз
17.03.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред Беднар Питер Лавиолетт
Вратари
Семен Варламов 57:52 (Сем. Варламов 58:51-58:57, Сем. Варламов 59:17) Юусе Сарос
1-й период
Колтон Сиссонс 00:58
07:44 Габриэль Ландескуг
13:06 Тайсон Бэрри
Колтон Сиссонс (К. Смит, Пи.Кей. Суббан) 17:26
19:01 Натан Маккиннон (Т. Бэрри, М. Рантанен)
2-й период
23:28 Габриэль Ландескуг (Г. Бурк, Д. Варсофски)
Филип Форсберг (К. Смит, Р. Йоси) 26:28
Колтон Сиссонс (Р. Хартман, Н. Бонино) 33:39
Янник Вебер 33:54
37:49 Натан Маккиннон
3-й период
Пи. Кей. Суббан 50:07
Пи. Кей. Суббан 55:42
Филип Форсберг (В. Арвидссон) п.в. 58:51
59:17 Натан Маккиннон
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ю. Сарос (Нэшвилл Предаторз), К. Сиссонс (Нэшвилл Предаторз), Г. Ландескуг (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
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