«Нэшвилл» первым обеспечил себе выход в плей-офф НХЛ
ТАСС, 17 марта. «Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 17 марта. «Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Колтон Сиссонс (18-я и 34-я минуты) и Филип Форсберг (37, 59). У проигравших отличились Натан Маккиннон (20) и Габриэль Ландескуг (24).
«Нэшвилл» стал первой командой, обеспечившей себе место в
В следующем матче «Нэшвилл» 20 марта в гостях сыграет с «Баффало», «Колорадо» 18 марта примет «Детройт».
|Колорадо Эвеланш
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2:4
(1:1, 1:2, 0:1)
|Нэшвилл Предаторз
|Джаред Беднар
|Питер Лавиолетт
|Семен Варламов 57:52 (Сем. Варламов 58:51-58:57, Сем. Варламов 59:17)
|Юусе Сарос
|1-й период
|Колтон Сиссонс
|00:58
|07:44
|Габриэль Ландескуг
|13:06
|Тайсон Бэрри
|Колтон Сиссонс (К. Смит, Пи.Кей. Суббан)
|17:26
|19:01
|Натан Маккиннон (Т. Бэрри, М. Рантанен)
|2-й период
|23:28
|Габриэль Ландескуг (Г. Бурк, Д. Варсофски)
|Филип Форсберг (К. Смит, Р. Йоси)
|26:28
|Колтон Сиссонс (Р. Хартман, Н. Бонино)
|33:39
|Янник Вебер
|33:54
|37:49
|Натан Маккиннон
|3-й период
|Пи. Кей. Суббан
|50:07
|Пи. Кей. Суббан
|55:42
|Филип Форсберг (В. Арвидссон)
|п.в.
|58:51
|59:17
|Натан Маккиннон
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Ю. Сарос (Нэшвилл Предаторз), К. Сиссонс (Нэшвилл Предаторз), Г. Ландескуг (Колорадо Эвеланш)