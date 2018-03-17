«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Кузнецов отдал две передачи и получил травму

В состав хозяев заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (15-я минута), Никлас Бекстрём (28), Мэтт Нисканен (28), Алекс Чиассон (42), Якуб Врана (51) и Ларс Эллер (59). У гостей отличились Мэтью Барзал (26), Брок Нельсон (54) и Джон Таварес (57).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи в первой половине матча на Оши и Бекстрёма. В конце второго периода хоккеист получил повреждение верхней части тела и больше на льду не появился.