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10:35 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Кузнецов отдал две передачи и получил травму

ТАСС, 17 марта. «Вашингтон» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В состав хозяев заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (15-я минута), Никлас Бекстрём (28), Мэтт Нисканен (28), Алекс Чиассон (42), Якуб Врана (51) и Ларс Эллер (59). У гостей отличились Мэтью Барзал (26), Брок Нельсон (54) и Джон Таварес (57).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи в первой половине матча на Оши и Бекстрёма. В конце второго периода хоккеист получил повреждение верхней части тела и больше на льду не появился.

Другой российский форвард хозяев, Александр Овечкин, также отметился результативной передачей, защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов ассистировал Чиассону.

«Вашингтон» одержал четыре победы подряд и набрал 89 очков в 71 матче. Команда занимает четвертое место в Восточной конференции. «Айлендерс» с 70 очками в 71 игре расположились на 12-й позиции.

В другом матче дня «Оттава» дома в овертайме обыграла «Даллас» со счетом 3:2. Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей.

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