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08:44 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» победил «Сент-Луис» в НХЛ, Варламов признан первой звездой матча

ТАСС, 16 марта. «Колорадо» одержал победу над «Сент-Луисом» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Сент-Луиса» отличился Джоэл Эдмундсон (30-я минута). За «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон (11, 14), Микко Рантанен (37, 60), который также сделал две результативные передачи.

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Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 44 броска и был назван первой звездой встречи. Маккинон продлил свою результативную серию до 10 матчей, в которых он забросил 10 шайб и сделал 10 передач.

«Колорадо» занимает шестое место в Западной конференции с 84 очками, «Сент-Луис» — 11-е (79). В следующем матче в субботу «Колорадо» примет «Нэшвилл», «Сент-Луис» в воскресенье сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В другом матче «Виннипег» победил «Чикаго» (6:2). Финский нападающий «Виннипега» Патрик Лайне сделал голевую передачу, продлив свою результативную серию до 14 матчей, что является рекордом НХЛ среди игроков до 20 лет.

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