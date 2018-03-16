«Колорадо» победил «Сент-Луис» в НХЛ, Варламов признан первой звездой матча

Источник: AP 2018

В составе «Сент-Луиса» отличился Джоэл Эдмундсон (30-я минута). За «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон (11, 14), Микко Рантанен (37, 60), который также сделал две результативные передачи.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 44 броска и был назван первой звездой встречи. Маккинон продлил свою результативную серию до 10 матчей, в которых он забросил 10 шайб и сделал 10 передач.

«Колорадо» занимает шестое место в Западной конференции с 84 очками, «Сент-Луис» — 11-е (79). В следующем матче в субботу «Колорадо» примет «Нэшвилл», «Сент-Луис» в воскресенье сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».