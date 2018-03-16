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08:30 (мск), источник: ТАСС

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль» в матче НХЛ

ТАСС, 16 марта. «Питтсбург» обыграл «Монреаль» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Монреаля» отличились Арттури Лехконен (4-я минута), Пол Байрон (7), Николя Делорье (33). За «Питтсбург» шайбы забросили Фил Кессел (11), Патрик Хёрнквист (15, 53), Евгений Малкин (31), также сделавший одну результативную передачу, Брайан Раст (59).

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Малкин третий раз в карьере преодолел отметку в 40 шайб в сезоне, в сезоне-2007/08 он забросил 47 шайб, в сезоне-2011/12 — 50. Он занимает третье место в списке снайперов лиги текущего сезона, лидирует Александр Овечкин (42 гола). Малкин был назван второй звездой матча, первой признали Хёрнквиста, который забив два гола и сделав передачу, преодолел отметку в 400 очков в НХЛ.

«Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции с 87 очками, «Монреаль» — 13-е (64). В следующем матче в воскресенье «Монреаль» сыграет в гостях с «Торонто», «Питтсбург» в среду на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

В другом матче «Флорида» выиграла у «Бостона» (3:0). Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов сделал две результативные передачи и был назван третьей звездой встречи. Голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 25 бросков.

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