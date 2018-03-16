Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В МИД РФ не потерпели угрозу Британии «заткнуться»: ответ России
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка
Лавров упал на сцене форума (видео)
Дочь Риз Уизерспун дружит с внуком Пола Маккартни
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз4
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз1
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс6
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс3
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Бостон Брюинз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз2
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс3
Вашингтон Кэпиталз7
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз3
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Йокерит
Все события
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ
Футболист ЦСКА номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Алена Апина провела радиоэфир с группой «На-На»
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
10«Барселона» уже почти чемпион
08:08 (мск), источник: ТАСС

Шайба Орлова помогла «Вашингтону» победить «Айлендерс», Кузнецов сделал три передачи

ТАСС, 16 марта. «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 7:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Айлендерс» отличились Брок Нельсон (3-я минута), Эндрю Лэдд (13), Райан Пулок (57). За «Вашингтон» шайбы забросили Ларс Эллер (11), Ти Джей Оши (12, 59), Дмитрий Орлов (18), Андре Бураковски (24), Никлас Бекстрём (31), Джон Карлсон (56).

Читайте также
Павел Буре оценил шансы Овечкина повторить рекорд Гретцки в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал три результативные передачи и был назван первой звездой встречи, Александр Овечкин отметился одним голевым пасом.

«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции с 87 очками, «Айлендерс» — 12-е (70). В следующем матче в субботу «Вашингтон» примет на своей площадке «Айлендерс».

В другом матче «Филадельфия» уступила «Коламбусу» (3:5). Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал результативную передачу. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился двумя передачами, вратарь команды Сергей Бобровский отразил 27 бросков. «Торонто» обыграл «Баффало» (5:2).

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Айлендерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ
Футболист ЦСКА номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
«Зенит» выбыл из Лиги Европы и потерял Кокорина из-за травмы
Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
Каким будет второй раунд плей-офф КХЛ: прогнозы и мнения
«Арсенал» обыграл «Милан» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Новости
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь