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10:29 (мск), источник: Р-Спорт

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Питтсбург», Бучневич набрал одно очко

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в овертайме над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 0:2, 3:1, 1:0) в пользу «Рейнджерс». В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (49-я минута), которому ассистировал российский форвард Павел Бучневич, Йеспер Фаст (55) и Мика Зибанежад (57, 63). У «Питтсбурга» отличились Брайан Раст (22), Райли Шейэн (23) и Карл Хагелин (56).

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин за 10,7 секунды до конца третьего периода не реализовал буллит. Россиянину не удалось переиграть своего соотечественника голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева, отразившего в общей сложности 37 из 40 бросков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Торонто» дома в серии буллитов победил «Даллас» — 6:5. «Сан-Хосе» в овертайме в гостях обыграл «Эдмонтон» — 4:3.

Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 ОТ
(0:0, 0:2, 3:1)
Питтсбург Пингвинз
15.03.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Майк Салливан
Вратари
Александр Георгиев Кейси Десмит
1-й период
12:28 Мика Зибанежад
Олли Мяяття 16:40
2-й период
Брайан Раст (Д. Брассар) 21:53
Райли Шихан (К. Летанг, К. Роуни) 22:48
32:58 Брэди Шей
39:47 Райан Спроул
3-й период
Патрик Хернквист 48:29
48:42 Крис Крайдер (П. Бучневич, Н. Пионк)
54:28 Йеспер Фаст (М. Стаал, К. Крайдер)
Карл Хагелин (О. Мяяття) 55:41
Чад Руведел 56:22
56:43 Мика Зибанежад (К. Крайдер, Н. Пионк)
Овертайм
62:53 Мика Зибанежад (Н. Пионк, К. Крайдер)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), К. Хагелин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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