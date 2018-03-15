«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Питтсбург», Бучневич набрал одно очко
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в овертайме над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в овертайме над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в
Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин за 10,7 секунды до конца третьего периода не реализовал буллит. Россиянину не удалось переиграть своего соотечественника голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева, отразившего в общей сложности 37 из 40 бросков.
В другом матче «Торонто» дома в серии буллитов победил «Даллас» — 6:5. «Сан-Хосе» в овертайме в гостях обыграл «Эдмонтон» — 4:3.
|Нью-Йорк Рейнджерс
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4:3 ОТ
(0:0, 0:2, 3:1)
|Питтсбург Пингвинз
|Ален Виньо
|Майк Салливан
|Александр Георгиев
|Кейси Десмит
|1-й период
|12:28
|Мика Зибанежад
|Олли Мяяття
|16:40
|2-й период
|Брайан Раст (Д. Брассар)
|21:53
|Райли Шихан (К. Летанг, К. Роуни)
|22:48
|32:58
|Брэди Шей
|39:47
|Райан Спроул
|3-й период
|Патрик Хернквист
|48:29
|48:42
|Крис Крайдер (П. Бучневич, Н. Пионк)
|54:28
|Йеспер Фаст (М. Стаал, К. Крайдер)
|Карл Хагелин (О. Мяяття)
|55:41
|Чад Руведел
|56:22
|56:43
|Мика Зибанежад (К. Крайдер, Н. Пионк)
|Овертайм
|62:53
|Мика Зибанежад (Н. Пионк, К. Крайдер)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|К. Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), К. Хагелин (Питтсбург Пингвинз)