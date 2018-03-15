«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Питтсбург», Бучневич набрал одно очко

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 0:2, 3:1, 1:0) в пользу «Рейнджерс». В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (49-я минута), которому ассистировал российский форвард Павел Бучневич, Йеспер Фаст (55) и Мика Зибанежад (57, 63). У «Питтсбурга» отличились Брайан Раст (22), Райли Шейэн (23) и Карл Хагелин (56).

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин за 10,7 секунды до конца третьего периода не реализовал буллит. Россиянину не удалось переиграть своего соотечественника голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева, отразившего в общей сложности 37 из 40 бросков.

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