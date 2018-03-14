Самый ценный игрок сезона НХЛ уже известен. И это не Кучеров

Источник: AP 2018

Евгений Малкин проводит удивительный сезон. При этом он не сосредоточен на своей победе в гонке за каким-либо «Трофи». Будь то приз лучшему снайперу либо престижнейший трофей MVP — дыхание Евгения не становилось более учащённым, когда репортёры спрашивали его о персональных планах. «Я хочу спать по ночам. Для меня это важно», — сказал Евгений и продолжил делать своё дело, являясь одним из главных фаворитов в обеих номинациях. Независимо от того, хочет ли этого сам Малкин, и «Морис Ришар», и «Харт» становятся к 71-му номеру «Питтсбурга» всё ближе. И вот почему.

1. Малкин может выбить «большую тройку»

Это значит, что ему по силам выиграть три главных приза нынешнего сезона — «Арт Росс» (лучшему бомбардиру), «Харт» (самый ценный игрок) и «Морис Ришар».



Причём особых проблем для Евгения достижение всех трёх целей не составит — нужна лишь адекватная помощь команды, которая должна сыграть на своего лидера в важный момент. В гонке бомбардиров он идёт вторым после Никиты Кучерова, отставая на четыре очка — эта дистанция, учитывая форму Евгения, может быть преодолена за одну игру. Для трофея «Харта» необходима хорошая репутация и пресса (об этом ниже), а некоторый дефицит общественного признания (вспомним пресловутое отсутствие в списке топ-100) дополнительно работает на магнитогорца. С «Ришаром» будет тяжелее всего, ибо Овечкин и Лайне набрали боевой ход, но три гола отставания вполне преодолимы, поскольку впереди ещё более десятка матчей.

2. «Харт» — уже почти в кармане

Если не случится какого-то необъяснимого спада, то Малкин станет обладателем своего второго в карьере приза MVP. С 1 января 2018 года он набрал 52 (26+26) очка — никто не был так результативен после Нового года, как наш герой. Кросби и Макдэвид отстали более чем на 10 пунктов и даже не упоминаются в числе конкурентов на «Харта». Никита Кучеров, конечно, тоже вполне заслужил свою долю славы, но в 2018-м у него пока лишь 35 баллов, а вторая часть «регулярки» традиционно ценится больше, так как это самая важная часть сезона.

3. У Малкина наконец-то нет травм

Последний раз Малкин сыграл все матчи регулярного чемпионата девять лет назад — это было в сезоне-2008/09 (тогда он взял «Арта Росса» и «Конна Смайта», как лучший хоккеист плей-офф). Нынче он пропустил лишь четыре встречи, что не может не радовать, поскольку на протяжении четырёх последних сезонов он неизменно отсутствовал по полтора десятка встреч. Именно стабильность Малкина помогла «Питтсбургу» преобразовать невзрачное начало сезона (19 побед — 18 поражений 3 овертайма/буллитов) в намного более классные показатели (21 — 8 — 1).

4. Малкин очень уверен в себе

«Уверенность — главный залог хорошего результата. Я здоров, играю весь сезон, хорошо себя чувствую. Если ты набираешь очки каждый матч или через игру, то чувствуешь себя намного лучше. Я готов к каждой игре. Делаю всё возможное, чтобы помочь команде победить», — сказал Малкин после того, как недавно его снова включили в тройку главных звёзд недели.

5. Малкин может стать лучшим россиянином сезона, но это его не интересует

Кучеров, Овечкин и Малкин идут в статистических лидерах, но потенциальный титул лучшего россиянина в НХЛ в нынешнем сезоне для Евгения не является мотивацией.



«Это, скорее, хороший вызов. Прошло довольно много времени, когда я последний раз был в подобной ситуации. Это весело, но победить в таком споре непросто. Кучеров, Овечкин, Лайне — это потрясающие игроки. Если мы будем выигрывать каждый матч, это будет означать, что везение на нашей стороне. Но почему нет?» — отметил Малкин, который в воскресенье вышел на пятое место среди россиян по набранным очкам за карьеру (919), обогнав Павла Дацюка.

6. Хагелин помогает

Сопряжение мудрого и техничного Малкина с быстроногим и работоспособным Карлом Хагелином было безупречным ходом со стороны главного тренера «Пингвинз» Майка Салливана. Когда этот дуэт находится вместе на льду, «Питтсбург» забрасывает в среднем 3,69 шайбы за 60 минут. Когда Хагелина рядом с Малкиным нет, продуктивность «пингвинов» падает до 2,55 гола за те же 60 минут основного времени.

7. Очки Малкина не идут во вред обороне

Это очень просто: у Малкина — «+15» по показателю полезности, а у любого другого форварда «Пингвинз» эта цифра не превышает «+8».

8. Лучше дуплет, чем одиночный

В нынешнем сезоне у Евгения на счету больше матчей с двумя и более очками, чем «пустых» игр. «Двухочковых» матчей было уже 11, трёхочковых — 10, а в двух встречах Малкин набрал по 4 балла. Удержать уральца от того, чтобы пополнить личную статистику, соперникам удавалось лишь 17 раз.

9. Гончар не обманет

«Видел ли я когда-либо более убедительную игру Малкина, чем сейчас? Пока могу сказать, что да, видел. Это было в плей-офф в 2009 году, но сейчас он очень близок к тому уровню. Возможно, семья и ребёнок дали Жене необходимый уровень зрелости, у него появилась дополнительная ответственность. И в итоге это вывело его игру на новый уровень, эти вещи дают стимул», — сказал бывший защитник «Питтсбурга» Сергей Гончар, который является одним из лучших друзей Евгения.

10. История ждёт