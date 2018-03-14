Самый ценный игрок сезона НХЛ уже известен. И это не Кучеров
Последний раз Малкин был в такой форме в
Последний раз Малкин был в такой форме в
Евгений Малкин проводит удивительный сезон. При этом он не сосредоточен на своей победе в гонке за
1. Малкин может выбить «большую тройку»
Это значит, что ему по силам выиграть три главных приза нынешнего сезона — «Арт Росс» (лучшему бомбардиру), «Харт» (самый ценный игрок) и «Морис Ришар».
Причём особых проблем для Евгения достижение всех трёх целей не составит — нужна лишь адекватная помощь команды, которая должна сыграть на своего лидера в важный момент. В гонке бомбардиров он идёт вторым после Никиты Кучерова, отставая на четыре очка — эта дистанция, учитывая форму Евгения, может быть преодолена за одну игру. Для трофея «Харта» необходима хорошая репутация и пресса (об этом ниже), а некоторый дефицит общественного признания (вспомним пресловутое отсутствие в списке топ-100) дополнительно работает на магнитогорца. С «Ришаром» будет тяжелее всего, ибо Овечкин и Лайне набрали боевой ход, но три гола отставания вполне преодолимы, поскольку впереди ещё более десятка матчей.
2. «Харт» — уже почти в кармане
Если не случится
3. У Малкина
Последний раз Малкин сыграл все матчи регулярного чемпионата девять лет назад — это было в сезоне-2008/09 (тогда он взял «Арта Росса» и «Конна Смайта», как лучший хоккеист плей-офф). Нынче он пропустил лишь четыре встречи, что не может не радовать, поскольку на протяжении четырёх последних сезонов он неизменно отсутствовал по полтора десятка встреч. Именно стабильность Малкина помогла «Питтсбургу» преобразовать невзрачное начало сезона (19 побед — 18 поражений 3 овертайма/буллитов) в намного более классные показатели (21 — 8 — 1).
4. Малкин очень уверен в себе
«Уверенность — главный залог хорошего результата. Я здоров, играю весь сезон, хорошо себя чувствую. Если ты набираешь очки каждый матч или через игру, то чувствуешь себя намного лучше. Я готов к каждой игре. Делаю всё возможное, чтобы помочь команде победить», — сказал Малкин после того, как недавно его снова включили в тройку главных звёзд недели.
5. Малкин может стать лучшим россиянином сезона, но это его не интересует
Кучеров, Овечкин и Малкин идут в статистических лидерах, но потенциальный титул лучшего россиянина в НХЛ в нынешнем сезоне для Евгения не является мотивацией.
«Это, скорее, хороший вызов. Прошло довольно много времени, когда я последний раз был в подобной ситуации. Это весело, но победить в таком споре непросто. Кучеров, Овечкин, Лайне — это потрясающие игроки. Если мы будем выигрывать каждый матч, это будет означать, что везение на нашей стороне. Но почему нет?» — отметил Малкин, который в воскресенье вышел на пятое место среди россиян по набранным очкам за карьеру (919), обогнав Павла Дацюка.
6. Хагелин помогает
Сопряжение мудрого и техничного Малкина с быстроногим и работоспособным Карлом Хагелином было безупречным ходом со стороны главного тренера «Пингвинз» Майка Салливана. Когда этот дуэт находится вместе на льду, «Питтсбург» забрасывает в среднем 3,69 шайбы за 60 минут. Когда Хагелина рядом с Малкиным нет, продуктивность «пингвинов» падает до 2,55 гола за те же 60 минут основного времени.
7. Очки Малкина не идут во вред обороне
Это очень просто: у Малкина — «+15» по показателю полезности, а у любого другого форварда «Пингвинз» эта цифра не превышает «+8».
8. Лучше дуплет, чем одиночный
В нынешнем сезоне у Евгения на счету больше матчей с двумя и более очками, чем «пустых» игр. «Двухочковых» матчей было уже 11, трёхочковых — 10, а в двух встречах Малкин набрал по 4 балла. Удержать уральца от того, чтобы пополнить личную статистику, соперникам удавалось лишь 17 раз.
9. Гончар не обманет
«Видел ли я
10. История ждёт
600 голов Александра Овечкина — это веха, которая заставляет выразить глубочайшее уважение. Но если Малкину удастся обогнать капитана «Вашингтона» в гонке снайперов чемпионата, то это сделает его абсолютным лидером НХЛ в деле добывания трофеев.
Сейчас Евгений — один из пяти хоккеистов в истории, кому удавалось взять четыре главных приза: «Колдер», «Арт Росс», «Харт» и «Конн Смайт». Четверо остальных лауреатов — это Бобби Орр, Патрик Кейн, Брайан Троттье и великий Марио. Ни один из этих хоккеистов никогда не выигрывал «Мориса Ришара», который был учреждён в 1999 году, и если Евгений это сделает, то данный рекорд может продержаться не одно десятилетие.