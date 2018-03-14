Ферейра посчитал, что мальчик медленно подает мячи
«Филадельфия» заключила контракт с белорусским нападающим Сушко
«Филадельфия Флайерз» объявил о заключении контракта новичка с белорусским нападающим Максимом Сушко.
«Филадельфия Флайерз» объявил о заключении контракта новичка с белорусским нападающим Максимом Сушко.
Соглашение начнёт действовать с сезона-2018/19.
18-летний Сушко был выбран «лётчиками» на драфте 2017 года в четвёртом раунде. В этом сезоне он выступает в OHL за «Оуэн Саунд» и набрал 55 (30+25) очков в 57 матчах. Был капитаном сборной Беларуси на молодёжном чемпионате мира 2018 года, набрал 8 (2+6) очков в шести играх. Беларусь на этом турнире не пробилась в