До сотни Кучерову осталось девять очков. Чем ответит Малкин?

Источник: Спорт-Экспресс

ХЕТ-ТРИК № 1

«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 4:7 (1:3, 2:3, 1:1)

Одна из двух худших команд «Востока» по делу обыграла лучшую. «Тампа» пропустила семь шайб от «Оттавы», и от «Бостона» ее теперь отделяет всего четыре очка, при том что у «Брюинз» два матча в запасе. «Молнии» все еще выдают впечатляющие серии из побед, но после дедлайна они выиграли в основное время всего один матч из восьми. В игре «Болтс» что-то незаметно разладилось, они испытывают проблемы с командами, которых раньше смели бы.

Дело касается и первого звена в том числе. В матче против «Сенаторз» Миллер оформил первый хет-трик в НХЛ, Кучеров и Стэмкос набрали по три очка (у Никиты теперь 91 балл — отрыв от Малкина увеличился) — никаких видимых трудностей не было. Но два из трех голов Джей Ти провел в большинстве, а последнюю шайбу «Тампы» забросил Макдона — однако при счете 3:7 он мог разве что положить ее на полочку.

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«Тампа» чудовищно сыграла в обороне, но в нападении проблем у нее было не меньше. Казалось бы, 46 бросков в створ — какие тут трудности, но большую часть матча «Болтс» выглядели в чужой зоне несобранно и неорганизованно. «Сенаторы» без проблем втягивали хозяев в игру у бортов и особенно в возню за воротами, а это далеко не самые комфортные для «Молний» области. Из-за этого команда Купера постоянно теряла шайбу и пропускала быстрые контратаки «Оттавы» с численным перевесом.

И в этом нельзя винить только защитников — нападение «Тампы» выглядело заторможенно и физически не успевало возвращаться назад. Каждый из бросков «Оттавы» был вдвое опаснее моментов, которые создавали хозяева. Быстрые прострелы на пятак, броски на неудобной высоте — Василевский «поплыл», но еще раньше поплыла оборона его команды.

Хоффман забросил 20-ю шайбу в сезоне после того, как атака «Сенс» разорвала соперника сначала первым темпом, а затем и вторым. Жирарди после первой череды бросков не смог выбросить шайбу из зоны, но ошибся и Хедман, который сдвинулся к штанге, у которой уже стоял партнер. Форварду «Оттавы» оставалось только не промахнуться мимо пустого угла — Василевский был отыгран.

Российский голкипер «Тампы» провел посредственный матч, но грубую ошибку допустил только одну — когда потерял ворота после отскока от конька Кунитца.

Все остальные пропущенные шайбы следовали после натуральных расстрелов, когда «Оттава» сначала залетала в зону, затем в два паса расставлялась в ней и лупила по воротам Андрея. У «Тампы» в ротации находится девять защитников, но грубо ошибаются абсолютно все — и Хедман со Стральманом, и Сергачев, который при шайбе Пайэтта не только не убрал соперника с пятака, но и сам дополнительно закрыл обзор Василевскому.

ПОРАЖЕНИЕ

«Монреаль» — «Даллас» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

«Даллас» снова проиграл и снова не смог забросить больше двух шайб бэкапу соперника. Матч с восточным «Монреалем» получился каким-то слишком западным — две драки, огромное количество силовой борьбы, которую «Звезды» раз за разом проигрывали, вязкий темп. Команда Жюльена по максимуму насыщала среднюю зону, и «Старз», пересекающие чужую синюю линию, выглядели неприкаянно и теряли шайбу без поддержки партнеров.

Вся интрига последних матчей «Далласа» строится на вопросе: «С кем будет играть Радулов?» Радулов в матче с «Хабс» выходил с Бенном и Сегином, но за счет плотной игры гостей никакого результата это не принесло. Россиянин боролся за шайбу у бортов, вырывал ее из борьбы перед воротами, но полноценных позиционных атак не было. Александр набрал 61-е очко в сезоне, отдав передачу Бенну на пятак в большинстве.

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Однако большинство «Монреаля» выглядело гораздо убедительнее. В равных составах моментов у хозяев было немного, зато при розыгрыше лишнего они забросили три шайбы, постоянно прижимая «Даллас» к воротам. Третий гол в сезоне забил Щербак, который сначала воспользовался ошибкой Джонса, а потом убрал и Хэмьюса, положив самую эффектную шайбу в матче.

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ХЕТ-ТРИК № 2

«Каролина» — «Бостон» — 4:6 (0:1, 3:0, 1:5)

«Бостон» продолжает нестись по регулярному чемпионату как хоккейная машина. В матче с «Каролиной» первый в НХЛ хет-трик оформил Пастерняк, став частью грандиозного камбэка «Мишек». Команда Кэссиди уступала в счете 1:4, но отыгралась менее чем за период и победила в основное время. «Брюинз» сравняли счет за минуту и 17 секунд, забросив за это время три шайбы.

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ЛИДЕР

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

«Нэшвилл» возглавил сводную таблицу лиги, набрав 100 очков за 69 матчей, что стало лучшим результатом в истории франшизы. В дерби Центрального дивизиона «Хищники» без особых проблем разобрались с «Виннипегом», забросив в первом периоде две шайбы в меньшинстве, между которыми прошло всего полминуты.